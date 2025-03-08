愛心女神降臨！王瞳現身高雄貓展 暖心做公益力挺受虐兒少

王瞳（中）力挺SGCC國際貓展「虎斑貓同樂會公益趣味賽」，開心和愛與希望關懷協會執行長鄧馨庭（左）及動保處處長葉坤松（右）合影。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王瞳今（8日）現身高雄力挺SGCC國際貓展「虎斑貓同樂會公益趣味賽」，她表示希望能為受虐特殊兒少多盡一份心力，做公益的感覺非常開心。

王瞳現身高雄力挺SGCC國際貓展「虎斑貓同樂會公益趣味賽」。（民視提供）

貓展盛況空前，不僅有來自世界各地的上百隻名貓齊聚一堂，爭奪國際選美大賽的殊榮，更有全球首創的「虎斑貓同樂會公益趣味賽」，為米克斯貓咪打造專屬的選美舞台。趣味十足的比賽規則，例如「假裝虎斑組」、「靠爸靠媽組」等，在網路上掀起熱烈討論，吸引大批貓奴踴躍參與。

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活動的報名費收入將捐贈給社團法人臺灣愛與希望國際關懷協會及貓這邊俱樂部，期望在推廣虎斑貓魅力的同時，也能幫助更多需要幫助的生命。王瞳向來支持公益活動，她表示：「只要我時間可以，我都會願意幫忙。今天是國際賽貓的比賽，愛與希望協會擺攤，希望我可以過來，可以趁拍戲空檔做一些公益很開心。」

王瞳現身高雄力挺SGCC國際貓展「虎斑貓同樂會公益趣味賽」。（民視提供）

王瞳現身高雄力挺SGCC國際貓展「虎斑貓同樂會公益趣味賽」。（民視提供）

「SGCC國際貓展」暨「虎斑貓同樂會公益趣味賽」將於3月8日至9日上午10點至下午5點免費開放民眾參觀。主辦單位預期，本次活動不僅能提高高雄的國際能見度，更能帶動高雄的觀光、育樂產業，同時推廣生命教育。

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