陳淑芳捐紅包 與清寒學生吃鍋同樂

陳淑芳（第二排中）和20位清寒大學生共進午餐，希望號召更多民眾一起出錢出力。（翰森娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影后陳淑芳向來熱心公益，身為愛心大使的她日前受幼幼慈善基金會邀請，和20位清寒大學生吃火鍋同樂，她將今年收到的紅包錢全數捐出，幫助大學生助學專案，希望拋磚引玉，號召民眾們獻愛心。

陳淑芳勉勵清寒大學生，暖心說：「一隻手伸出來，每人都是5隻手指頭，長的要幫助短的，所以要好好讀書，將來出社會一定要為國家做些事情。」

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陳淑芳（左）和大三學生黃建方飯後合照，兩人聊桌球不亦樂乎。（翰森娛樂提供）

行動不便就讀大三的黃建方是帕奧桌球種子球員，曾在2024年世界能力青年運動會「桌球男單4級」奪金，正好陳淑芳高中時期也是桌球校隊，兩人聊起桌球非常投緣。

陳淑芳回憶當年從宜蘭到台北參加比賽，「那時學校（蘭陽女中）沒有啦啦隊，只有好朋友『七仙女』們約好一起加油。」結果到了台北，發現對手氣場很強，又有龐大應援團，陳淑芳笑說：「嚇到有點腿軟。」

陳淑芳邊說往事，邊擺出打桌球架勢，更生動發出桌球擊中桌面的清脆聲，讓黃建方打趣說：「（淑芳）阿姨真的會打耶！」兩人更決定日後相約打球。

這次火鍋團聚像是金馬影后的小型見面會，也是大專院校生難得的交流機會，陳淑芳透露，今年目標至少募得600萬，盼能幫助200位以上大學生分擔生活費及租金，減輕跨縣市求學生活壓力。

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