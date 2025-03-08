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Threads流量怪獸帳號無預警關閉 脆友哀號聲連連：江莉錦消失了

女網友「江莉錦」近期在Threads不斷點名劉至翰。（翻攝自threads）女網友「江莉錦」近期在Threads不斷點名劉至翰。（翻攝自threads）

〔記者李紹綾／台北報導〕女網友「江莉錦」近期在Threads爆紅，成為流量怪獸，她的詞意令人摸不著頭緒，還不斷點名劉至翰：「劉至翰，我沒交往你，別占有我，江莉錦敬上」，劉至翰因此成了Threads網紅，沒想到她今（8日）早發了一連的文後，帳號突然消失，引起網友哀號聲連連。

相關新聞：劉至翰遭「Threads流量怪獸」點名：別占有我 吸300萬網友朝聖爆紅

女網友「江莉錦」接連發文點名劉至翰，除了最多觀看的「劉至翰，我沒交往你，別占有我，江莉錦敬上」，其他受討論的還有「因為你劉至翰一直種馬，拜」、「劉至翰穿我天蝎黑色試看看，我是11月的江莉錦，你過世」、「劉至翰我沒跟你水瓶座對水瓶的心了，放棄你是好的嘍，拜拜」等，沒頭沒尾的語法被稱是「江莉錦體」，不少網友模仿她極具特色的發文，還出現多個假帳號，甚至還有人寫歌、畫江莉錦提到的人名及事件關連圖，直喊：「江莉錦宇宙。」

劉至翰雖被瘋狂點名，仍用幽默方式回應對方。（翻攝自臉書）劉至翰雖被瘋狂點名，仍用幽默方式回應對方。（翻攝自臉書）

劉至翰雖被點名是種馬，卻也樂在其中，他表示：「我真的覺得大家都好可愛，很善意的使用莉錦的文法來表現自己，很瘋但真的很可愛，種馬已過世。」也錄影片搞笑說：「江莉錦，找我膩？歡迎收看民視八點檔《好運來》，來占有我喔！喔！」他今似乎發現江莉錦帳號消失，發文說：「謝謝江莉錦女士近期帶給大家的歡樂，也謝謝絕大多數的人都是帶著善意來玩這一波幽默！棒棒！」

不少網友發現江莉錦帳號消失，紛紛喊話：「莉錦之帳不復存在，非常痛心」、「3月的江莉錦，他過世，掰。114/3/8 」、「悲報：江莉錦消失了 」、「江莉錦我記住，你永遠」、「江莉錦為什麼消失了，江莉錦為何那樣，黑色天蠍，你過世」、「痾痾痾痾痾痾江莉錦消失了」、「江莉錦帳號過世」。

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