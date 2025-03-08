喜劇天王揭好萊塢幕後荒謬與現實！塞斯羅根《片廠風雲》陷掙扎

塞斯羅根（前）自編自導自演影集《片廠風雲》未演先轟動。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由喜劇天王塞斯羅根自編自導自演全新喜劇影集《片廠風雲》未演先轟動，將於2025美國SXSW西南偏南藝術節開幕首映，外媒預言該影集為「2025年最佳影集之一」，以充滿幽默、荒謬與現實挑戰的好萊塢故事，揭開電影製作的幕後世界。

該影集聚焦電影產業在掙扎求存與轉型過程中的種種挑戰，塞斯在影集裡化身新官上任的電影製片廠負責人麥特，和一群搞內訌的團隊，一邊與不安全感對抗，同時周旋於自戀的藝術家和貪婪的企業巨頭之間。原以為是夢寐以求的工作，卻讓他陷入深深掙扎，儘管身處成功的邊緣，他卻開始質疑自己是否成了「摧毀電影」的推手。

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塞斯羅根（左）在影集《片廠風雲》和凱薩琳奧哈拉同台飆戲。（Apple TV+提供）

曾與塞斯數度合作的好搭當伊凡戈博再度與他攜手編劇及執導同時出任執行製片，他形容塞斯對角色充滿同理心，「因為他就和麥特一樣，對電影有著無比熱情！」正是這份對電影的熱愛，讓兩人在拍攝《片廠風雲》的手法毫不妥協，大量使用「一鏡到底」的拍攝，讓戲劇張力更加真實。

塞斯也表示，希望這部影集擁有一種沉浸式、瘋狂的能量，「這正是我們的經歷，和人們在這些房間裡互相大聲叫罵的情境。我們想把觀眾拋進其中，創造出這種不可預測、不安定的氛圍。」

此外，這部充滿話題的喜劇影集還集結包括艾美獎、演員工會獎和金球獎得主凱薩琳奧哈拉、憑《汪達幻視》獲艾美獎提名的凱瑟琳哈恩、《惡鄰纏身》系列伊凱巴林霍茲，以及《天黑請斃命》雀絲隋旺德斯一同飆戲，而且每集都將出現大咖明星客串演出，其中包括日前在預告中亮相的金獎大導馬丁史柯西斯、朗霍華、影后莎莉賽隆，以及《絕命毒師》布萊恩克蘭斯頓等。《片廠風雲》將於3月26日在Apple TV+ 全球上線。

《片廠風雲》預告片：

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