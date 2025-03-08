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娛樂 最新消息

林慶台《獵人兄弟》展反差魅力！一個眼神征服徐詣帆

〔記者許世穎／台北報導〕台片《獵人兄弟》找來林慶台、徐詣帆和馬志翔繼《賽德克·巴萊》後暌違多年再聚首，在片中飾演因一場意外衝突而分裂的父子，背後藏著長久未解的傷痕與誤解。

徐詣帆（左）直說多年後再次與林慶台對戲《獵人兄弟》，敬畏之心仍油然而生。（牽猴子提供）徐詣帆（左）直說多年後再次與林慶台對戲《獵人兄弟》，敬畏之心仍油然而生。（牽猴子提供）

徐詣帆說再次與馬志翔合作非常信任對方，因為彼此已有著熟悉的默契；至於多年後再次與林慶台對戲，敬畏之心仍油然而生，單是對方一個眼神就讓他完全被征服，更笑說林慶台身上有著令人驚訝的反差魅力，「慶台哥本身是牧師，但只要當他一踏入山林，他完全是一個奔放的一個小男孩子，他看到山的時候眼睛都亮了！」

電影今（8）日也發布由徐詣帆合體新生代歌手沈駿共同演唱的電影宣傳曲《害怕原諒》MV，同為太魯閣族的兩人，聽見歌曲中融入太魯閣族的古調，加上弦樂後更有種魔幻感覺，徐詣帆驚訝地說：「原來原住民音樂也能用這樣的方式呈現。」

徐詣帆坦言自己大學時就讀音樂系，懷抱著歌手夢想，但因緣際會下成為演員，這次他為自己主演的電影《獵人兄弟》獻唱宣傳曲，感慨道：「這一切，都是上天最好的安排！」

徐詣帆（右）再次與馬志翔合作《獵人兄弟》，已有著熟悉的默契。（牽猴子提供）徐詣帆（右）再次與馬志翔合作《獵人兄弟》，已有著熟悉的默契。（牽猴子提供）

《獵人兄弟》以深刻動人的故事，探討家族間的矛盾與愛的力量，將於3月21日在台上映，片商這次特別舉辦「獵人兄弟與賽德克巴萊粉絲集合場」，力邀當年的影迷一同於大銀幕欣賞演員們更成熟精湛的演出，現場還有活動彩蛋，出演《賽德克·巴萊》的演員將現身力挺好夥伴。

粉絲集合場活動將在3月23日於台北京站威秀影城舉行，凡購買該場次電影票，不僅能和兩部電影的演員近距離互動合影，還能獲得精美的「獵人兄弟限量徽章」一枚，購票詳情請上電影官方社群查詢。

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