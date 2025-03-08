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幻藍小熊攻韓《音樂銀行》打歌 超炸自摸舞步出自aespa名師

幻藍小熊錄製KBS《音樂銀行》打歌。（天空娛樂提供）幻藍小熊錄製KBS《音樂銀行》打歌。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊以新歌《ACT LIKE THAT》回歸韓國歌壇，昨晚搶先登上KBS《音樂銀行》打歌宣傳，團員以充滿力道及俐落的舞步征服全球粉絲眼球，這首歌的舞蹈由曾與大勢女團aespa合作的編舞名師RENAN所編。

《ACT LIKE THAT》的「方塊手勢舞」搭配洗腦旋律，讓人一看就中毒，乍看「自摸」的手勢更掀起粉絲討論，許媛媛傳授「雙手放胸前，上下左右畫方形」的12字訣，希望讓粉絲記住舞步，她說，「這個方形代表GENBLUE在世界舞台之中，並成為主角擁有閃耀的瞬間。 期待大家可以跟我們一起舞蹈Challenge。」

此外，幻藍小熊這次的新造型讓粉絲非常驚艷，其中毓以一頭金色亮髮格外顯眼，而她也是大家公認的「造型第一美」，許媛媛形容毓是「仙女下凡」，「毓染完頭髮後感覺就像混血兒，連我們都被她迷倒。」

毓染了金髮新造型。（天空娛樂提供）毓染了金髮新造型。（天空娛樂提供）

幻藍小熊回歸歌壇，本周就要挑戰韓國三大電視台打歌舞台，包括KBS《音樂銀行》、MBC電視台的《Show! 音樂中心》以及SBS電視台的《人氣歌謠》。

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