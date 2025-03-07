晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）周興哲厲害了！香港高爾夫球比賽勇奪亞軍 超大咖隊友是他

周興哲熱愛高爾夫球。（星空飛騰提供）周興哲熱愛高爾夫球。（星空飛騰提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天王周興哲球技了得，熱衷高爾夫球的他，昨天與偶像拉姆（Jon Rahm）同組在香港參加比賽，所屬的隊伍更拿下亞軍，讓他超感動。

周興哲這次到香港參加國際高爾夫職業業餘配對賽，與欣賞已久的世界頂尖職業高爾夫球員拉姆同組。招認私下就常透過YouTube的影片觀摩偶像打球。

周興哲分享與拉姆一起追逐小白球的過程，透露一般球員在打球時不太講話、非常嚴肅，可是拉姆卻是親切地跟他閒聊。

拉姆認為藝人非常辛苦，時常要飛來飛去趕工作，得知周興哲是歌手，還表示要去找他的歌來聽。

周興哲（右一）與偶像拉姆（右二）組隊比賽，直呼美夢成真。（星空飛騰提供）周興哲（右一）與偶像拉姆（右二）組隊比賽，直呼美夢成真。（星空飛騰提供）

對於在國際賽獲得好成績，周興哲表示：「可以圓夢跟我的偶像一起打球，已經夠夢幻了，我們還拿下第二名，不可置信，真的太開心啦！」更令周興哲感動的是，這次在賽程中，拉姆還親自幫他瞄球2次，讓他感動直呼：「已融化！」

周興哲很享受不斷動腦、專注的感覺，發現自己對於高爾夫球有一點天份，目前最好成績是73竿，未來有考慮去考個證照。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中