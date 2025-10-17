金鐘60》小S回來了！沉寂多月合體蔡康永 《康熙來了》回歸逼哭全網

小S與蔡康永共同頒發「綜藝節目獎」及「綜藝節目主持人獎」。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，「小S」徐熙娣歷經姊姊「大S」徐熙媛驟逝的巨大打擊，情緒一度崩潰、暫時停工。沉寂多月後，小S選擇在象徵榮耀與重生的金鐘舞台重返螢光幕，與蔡康永睽違多年再度合體登台，這場「康熙合體」瞬間引爆全場情緒，成為典禮最催淚的一刻。

小S與派翠克憑節目《小姐不熙娣》入圍本屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，更驚喜與蔡康永共同頒發「綜藝節目獎」及「綜藝節目主持人獎」，當2人並肩現身舞台全場掌聲雷動。鏡頭捕捉到蔡康永含笑望向小S，小S則略帶哽咽地回以笑容，短暫對話瞬間勾起觀眾滿滿回憶，網友激動留言，「康熙真的回來了！」、「這畫面我哭了，像時光倒流一樣。」

小S回來了。（三立提供）

「小S回來了」在社群上瞬間被洗版，短短10分鐘內，相關話題即登上熱搜第一。觀眾紛紛留言：「她的笑容裡藏著太多故事」、「這是她最勇敢的一次登台」、「康熙合體真的意義非凡」。許多粉絲直呼，「看到小S重新站上舞台，就是最感動的畫面」，象徵她從悲傷中重生，也讓金鐘60的舞台，成為她人生另一個起點。

