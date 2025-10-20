自由電子報
娛樂 星座

3生肖10月有偏財 意外之財增多生活充滿小確幸

3生肖10月份偏財運爆棚。（本報資料照，記者張聰秋攝）3生肖10月份偏財運爆棚。（本報資料照，記者張聰秋攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕10月已經過去一大半，努力也陸續收穫成果。依照《占卜塔羅》粉專表示，3生肖將在10月下旬偏財運爆棚，生命中湧入意外之財，由於這筆偏財本來就不在計畫內，因此，不經意降臨的財富，也成為調劑日常生活的小確幸。不過，意外之財並不能取代正財，如果毫無節制的大手筆亂花錢，就算有偏財也守不住。

生肖馬

生肖馬的人熱情奔放、積極向上，天生具備拚搏精神。他們10月的偏財運可謂蓄勢待發，機會會以意想不到的方式降臨：也許在比賽中摘得獎金，或在某次投資嘗試中迎來轉機，帶來豐厚回報。工作層面，憑藉勇氣和果斷，可能獲得額外的獎金、提成或績效獎。得財之後，馬兒們善於理性規劃，先把一部分用於提升自身能力與家庭生活品質，提升自我修養、改善居住環境等；另一部分則穩妥地儲蓄或投入低風險的投資，為未來的長期發展打下堅實基礎。在情緒上，他們依舊保持樂觀，面對突然的財富波動，能夠冷靜分析、穩健應對，確保財富穩定成長。

生肖雞

生肖雞的人頭腦聰明、思維敏捷，洞察力與判斷力都很突出。10月的偏財運對他們來說，可能是某些不經意間遇到的賺錢機會，這些機會可能來自朋友的介紹，也可能是在社交場合中的偶然發現。他們善於抓住機遇，遇到商機時會果斷出手，憑藉智慧與膽氣在財富路上越走越順。同時，他們在理財方面有自己的一套方法，會合理分配資金、降低風險，確保財富的穩健成長。他們也會專注於維持預算平衡，設定明確的收益目標和停損點，避免盲目跟風，力求讓偏財的收益成為穩定生活的強力支撐。

生肖豬

生肖豬的人個性溫和、待人友善，為人正直誠實，向來以勤奮與堅持來維持生計。不過進入10月後，他們的偏財運可謂一飛沖天，常有不期而至的財富降臨：可能是購彩中的意外中頭彩，亦或是在投資領域獲得意想不到的回報。在工作中，憑藉著持續優秀的表現，他們也有機會獲得額外獎金。面對財富的到來，小豬們始終保持樂觀心態，冷靜而理性地進行規劃：會將一部分財富用於改善自己和家人的生活品質，讓生活水平更上一層樓；另一部分則用於儲蓄或進行穩健投資，為未來的日子打好基礎。於是，他們在實現短期富足的同時，也為長期的安穩與發展鋪好道路。

☆民俗說法僅供參考☆

