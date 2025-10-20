自由電子報
娛樂 最新消息

北市明正常上班上課 網友灌爆蔣萬安臉書：咕嚕咕嚕

台北市長蔣萬安宣布明日正常上班上課，臉書遭灌爆。（資料照，記者塗建榮攝）台北市長蔣萬安宣布明日正常上班上課，臉書遭灌爆。（資料照，記者塗建榮攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕受風神颱風外圍環流及東北季風影響，雙北、基隆、宜蘭等地區今（20）已下起豪大雨，台北市文化大學還在下午3點宣布停課，引來學生抱怨宣布太晚，更有許多已經到校的學生瘋狂在網路上發布被風吹得不能走路的樣子。晚間8點台北市長蔣萬安宣布，台北市陽明山國小、湖田國小、平等國小、溪山實驗國民小學、雙溪國小停班停課；格致國中、文化大學遠距上課，其餘正常上班上課，暴怒的網友紛紛跑到蔣萬安臉書頁面下瘋狂留言：咕嚕咕嚕。

台北市長蔣萬安臉書上發布正常上班、上課貼文。（翻攝自臉書）台北市長蔣萬安臉書上發布正常上班、上課貼文。（翻攝自臉書）

蔣萬安臉書於20：06發文，表示根據中央氣象署最新資訊，台北市未來24小時平地雨量預估為150～250毫米，未達停班停課標準，台北市明（21）日正常上班上課。網友看完發文之後，立刻憤怒留言：「好的，咕嚕咕嚕咕嚕」、「咕嚕咕嚕，蔣不聽」、「市長…咕嚕咕嚕」。蔣萬安政大的學弟妹更是疑惑：「要確欸，政治大學應該停課吧？」、「政大水樂園欸」、「學長你可以來政大看一下嗎？我真的拜託你，不然你就一人發一個橡皮艇」、「蔣的好像你沒讀過政大」。

除了咕嚕咕嚕塞爆蔣萬安臉書之外，還有許多人問「小孩停課你來顧嗎？」、「北北基是什麼很賤的人嗎？」、「你的預估雨量誰給你的？證交所嗎？」、「蔣先生　你可以先坐飛機到羅馬達芬奇機場，然後坐地鐵A線到ottaviano sanpietro站下車，跟著人流或照指示牌走，大概步行15分鐘就能到聖彼得廣場，再跟著廣場上的隊伍排隊，排到你後就可以進去聖彼得大教堂，裡面有米開朗基羅的成名之作，是聖母瑪利亞抱著耶穌的雕塑，用錘子把聖母敲掉，你坐上去抱著耶穌」。

網友到蔣萬安臉書瘋狂發「咕嚕咕嚕」。（翻攝自臉書）網友到蔣萬安臉書瘋狂發「咕嚕咕嚕」。（翻攝自臉書）

網友問蔣萬安：「北北基是什麼很賤的人嗎？」（翻攝自臉書）網友問蔣萬安：「北北基是什麼很賤的人嗎？」（翻攝自臉書）

