自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》終於！楊謹華擊敗柯佳嬿首封后 落淚：你們眼光很好

楊謹華以《影后》拿下金鐘60戲劇節目女主角獎。（三立提供）楊謹華以《影后》拿下金鐘60戲劇節目女主角獎。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華6度入圍金鐘戲劇節目女主角獎；3度與柯佳嬿對決，多次與獎座失之交臂。今年總算成功封后，以《影后》拿下金鐘60戲劇節目女主角獎，聽到自己的名字時，她瞪大雙眼10秒落淚，似乎不太敢相信是自己：「我要鎮定一點，謝謝金鐘獎、評審，我覺得你們這次的眼光真的很好。」

楊謹華6度入圍金鐘戲劇節目女主角獎、3度與柯佳嬿對決，今年總算成功封后。（新聞攝影組攝）楊謹華6度入圍金鐘戲劇節目女主角獎、3度與柯佳嬿對決，今年總算成功封后。（新聞攝影組攝）

楊謹華感謝一路上遇到的貴人，她為了金鐘拚了18年，「表演對我來說，我一定是要全力以赴奮不顧身的，但是要得到回應，這件事情真的需要看命運，但今天謝謝命運，給了我這一個肯定」，她想祝福並將獎項獻給還在相信自己的演員，「不是不夠好，只是你還沒有被看見，只是那個燈還沒有照亮在你的身上，等到那個燈瞬間亮起的時候，請你要記得頭抬起來，腰挺直，好好享受這一刻」。

楊謹華感動落淚。（新聞攝影組攝）楊謹華感動落淚。（新聞攝影組攝）

楊謹華在《影后》與林廷憶同樣處於演藝圈環境，角色面對事業競爭與情感糾葛。她擅長以細膩的眼神、微妙的表情和語氣的變化，呈現角色在光鮮背後的孤寂與掙扎。楊謹華的表演情感自然流暢，讓觀眾對角色的心理狀態有高度共鳴。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中