金鐘60》終於！楊謹華擊敗柯佳嬿首封后 落淚：你們眼光很好

楊謹華以《影后》拿下金鐘60戲劇節目女主角獎。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華6度入圍金鐘戲劇節目女主角獎；3度與柯佳嬿對決，多次與獎座失之交臂。今年總算成功封后，以《影后》拿下金鐘60戲劇節目女主角獎，聽到自己的名字時，她瞪大雙眼10秒落淚，似乎不太敢相信是自己：「我要鎮定一點，謝謝金鐘獎、評審，我覺得你們這次的眼光真的很好。」

楊謹華6度入圍金鐘戲劇節目女主角獎、3度與柯佳嬿對決，今年總算成功封后。（新聞攝影組攝）

楊謹華感謝一路上遇到的貴人，她為了金鐘拚了18年，「表演對我來說，我一定是要全力以赴奮不顧身的，但是要得到回應，這件事情真的需要看命運，但今天謝謝命運，給了我這一個肯定」，她想祝福並將獎項獻給還在相信自己的演員，「不是不夠好，只是你還沒有被看見，只是那個燈還沒有照亮在你的身上，等到那個燈瞬間亮起的時候，請你要記得頭抬起來，腰挺直，好好享受這一刻」。

楊謹華感動落淚。（新聞攝影組攝）

楊謹華在《影后》與林廷憶同樣處於演藝圈環境，角色面對事業競爭與情感糾葛。她擅長以細膩的眼神、微妙的表情和語氣的變化，呈現角色在光鮮背後的孤寂與掙扎。楊謹華的表演情感自然流暢，讓觀眾對角色的心理狀態有高度共鳴。

