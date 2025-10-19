阿Ken曖昧摸安心亞「孕肚」也失利 周杰倫深夜罕見發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕「周董」周杰倫為了力挺好友阿Ken，連續兩天鎖定金鐘獎頒獎典禮，他笑說：「現在除了網球，很少守在電視機前看直播，這次你入圍了兩項，一個主持，一個導演，分別在兩天舉辦，我也看了兩天。」可惜最終阿Ken仍與綜藝節目主持人獎及最佳導演擦身而過。

阿Ken（左）蹲低身體，搞笑撫摸安心亞腹部。（翻攝自臉書）

阿Ken今年以綜藝節目《同學來了》以及戲劇《X！又是星期一》雙料入圍第60屆金鐘獎，緋聞女友安心亞曬出甜蜜合照，看來超像新郎、新娘送喜糖。其中一張照片阿Ken還撫摸著安心亞的「孕肚」，曖昧指數破表。

可惜阿Ken連兩天都槓龜，周董今天深夜發文替好友打氣，曬出阿Ken錄製《周遊記》一亮相就慘摔的片段，打趣：「雖然你像我Po的影片一樣，前面滑鐵盧，後面得獎的大門還沒打開。」話鋒一轉，周董感性表示：「還記得多年前我們大家一起去看你客串的一部好萊塢電影嗎？我說：『講真的，在圈內的朋友裡面很少會有讓我引以為傲的。』現在有沒有這種想法我就不知道了。」

周杰倫（前排左起）、昆凌之前幫周媽媽慶生，不忘幫入圍金鐘獎的阿Ken（後排右）慶祝。（翻攝自IG）

最後周董不忘勉勵阿Ken：「反正你就是大家開心果啦，得獎這扇門靠你自己找到鑰匙了，我們能幫的就是，我那邊有很多獎座，如果你要的話。」打趣可以分享自己的金曲獎座。

