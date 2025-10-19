自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

阿Ken曖昧摸安心亞「孕肚」也失利 周杰倫深夜罕見發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕「周董」周杰倫為了力挺好友阿Ken，連續兩天鎖定金鐘獎頒獎典禮，他笑說：「現在除了網球，很少守在電視機前看直播，這次你入圍了兩項，一個主持，一個導演，分別在兩天舉辦，我也看了兩天。」可惜最終阿Ken仍與綜藝節目主持人獎及最佳導演擦身而過。

阿Ken（左）蹲低身體，搞笑撫摸安心亞腹部。（翻攝自臉書）阿Ken（左）蹲低身體，搞笑撫摸安心亞腹部。（翻攝自臉書）

阿Ken今年以綜藝節目《同學來了》以及戲劇《X！又是星期一》雙料入圍第60屆金鐘獎，緋聞女友安心亞曬出甜蜜合照，看來超像新郎、新娘送喜糖。其中一張照片阿Ken還撫摸著安心亞的「孕肚」，曖昧指數破表。

可惜阿Ken連兩天都槓龜，周董今天深夜發文替好友打氣，曬出阿Ken錄製《周遊記》一亮相就慘摔的片段，打趣：「雖然你像我Po的影片一樣，前面滑鐵盧，後面得獎的大門還沒打開。」話鋒一轉，周董感性表示：「還記得多年前我們大家一起去看你客串的一部好萊塢電影嗎？我說：『講真的，在圈內的朋友裡面很少會有讓我引以為傲的。』現在有沒有這種想法我就不知道了。」

周杰倫（前排左起）、昆凌之前幫周媽媽慶生，不忘幫入圍金鐘獎的阿Ken（後排右）慶祝。（翻攝自IG）周杰倫（前排左起）、昆凌之前幫周媽媽慶生，不忘幫入圍金鐘獎的阿Ken（後排右）慶祝。（翻攝自IG）

最後周董不忘勉勵阿Ken：「反正你就是大家開心果啦，得獎這扇門靠你自己找到鑰匙了，我們能幫的就是，我那邊有很多獎座，如果你要的話。」打趣可以分享自己的金曲獎座。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中