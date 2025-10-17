自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（直擊）Snow Man渡邊翔太來台度蜜月！向井康二求婚：戒指要小籠包款

Snow Man的向井康二（左）、渡邊翔太於華山的超巨大雪人前合照。（記者王文麟攝）Snow Man的向井康二（左）、渡邊翔太於華山的超巨大雪人前合照。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本星達拓人氣天團Snow Man在亞洲多個城市舉行快閃店，成員渡邊翔太、向井康二今天（17日）現身華山文創園區，兩人一同受訪，向井康二笑說兩人簡直是來台度蜜月，一起在飯店邊看夜景、邊喝香檳。

Snow Man堪稱現今日本最紅偶像男團，不過出道5年尚未來過台灣。成員渡邊翔太、向井康二今天凌晨現身桃園機場，一大早就馬不停蹄在華山跑行程，並接受採訪，被問到有沒有想要吃的台灣美食？渡邊翔太直言：「想吃小籠包吧，對台北的印象就是夜市，整個城市五光十色的，很想要品嘗台灣美食。」向井康二也表示，本來也打算去逛逛，但抵台時已經是半夜，反過來邀請記者推薦，記者除了推薦芒果冰之外，也大推隊長岩本照最愛的珍珠奶茶，身為「岩本兄弟」的向井康二立刻get到，回應：「我們照最喜歡珍珠奶茶，他的指甲也是以珍珠為形象。」

Snow Man的向井康二（左）在雪人前擺出招牌pose，右為渡邊翔太。（記者王文麟攝）Snow Man的向井康二（左）在雪人前擺出招牌pose，右為渡邊翔太。（記者王文麟攝）

過去向井康二在節目上選擇渡邊翔太為「最想結婚的對象」，向井康二笑說此行根本是度蜜月，渡邊翔太回憶起抵台晚上，「康二來了我的房間，我們看著台北夜景，用香檳乾杯。」向井康二搞笑表示，這次來台最大的重點就是「度蜜月」，「有時間的話再去珠寶店選個戒指，裝個小籠包形狀的！」渡邊翔太趕緊解釋：「請大家不要認真。」

最後詢問有沒有機會來台演出？兩人異口同聲表示很希望能成真，不過渡邊翔太謙虛的說：「要看粉絲聲音夠不夠大，如果反應很好的話，就可能有機會實現，我知道大家都很支持我們公司的藝人，大家支持的越熱烈就越有機會。」提到大巨蛋或許是不錯的場地，向井康二表示，「聽說台北只會冷一個禮拜，那那個禮拜我們就待在台北，Snow Man來讓台北下雪！」不過他笑說：「那旅費誰出？」渡邊翔太回應：「公司出吧！」

Snow Mam渡邊翔太吃雪人形狀雪糕，模樣十分可愛。（記者王文麟攝）Snow Mam渡邊翔太吃雪人形狀雪糕，模樣十分可愛。（記者王文麟攝）

最後，渡邊向太感謝粉絲一直以來的支持，表示Snow Man出道5週年，有這5年來的累積才有機會在亞洲舉行快閃店，除了他們自己的努力之外，也多虧了粉絲的支持，「我們今後會繼續努力，帶來超越大家期待的娛樂，帶來更棒的表現，且不僅僅是在日本國內，還有海外各地。」

Snow Mam向井康二笑說很好吃，但一支雪糕150元不便宜。（記者王文麟攝）Snow Mam向井康二笑說很好吃，但一支雪糕150元不便宜。（記者王文麟攝）

向井康二則用中文表示：「今天能來我很開心。」笑說自己練習這句話練了3天。他強調，希望下一次來台灣就是9人全員到齊以演唱會形式來跟大家見面，他還不忘為快閃店宣傳，打趣說道：「這個展覽本身是免費的，大家買下周邊，不然不能回本。」渡邊翔太吐槽他：「不要血淋淋的講這種話。」向井康二回應：「我們本來就是來做生意的。」瘋狂鬥嘴宛如漫才，笑翻現場眾人。

Snow Man的「Snow Man 1st POP-UP」於2025年10月18日（六）至10月26日（日）華麗登陸台北，在華山1914文化創意產業園區盛大舉行為期九天的台北快閃店。台北場更將要推出地區限定商品「照片小卡組」、附有成員留言的「迷你海報L型資料夾組」與「徽章組」，特別採用不同於首爾場的全新藝人照，勢必成為歌迷的珍藏。同時現場還將限量販售專屬台北快閃店的「Snow Man造型雪糕」，為觀展體驗增添甜美驚喜。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中