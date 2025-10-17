（直擊）Snow Man渡邊翔太來台度蜜月！向井康二求婚：戒指要小籠包款

Snow Man的向井康二（左）、渡邊翔太於華山的超巨大雪人前合照。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本星達拓人氣天團Snow Man在亞洲多個城市舉行快閃店，成員渡邊翔太、向井康二今天（17日）現身華山文創園區，兩人一同受訪，向井康二笑說兩人簡直是來台度蜜月，一起在飯店邊看夜景、邊喝香檳。

Snow Man堪稱現今日本最紅偶像男團，不過出道5年尚未來過台灣。成員渡邊翔太、向井康二今天凌晨現身桃園機場，一大早就馬不停蹄在華山跑行程，並接受採訪，被問到有沒有想要吃的台灣美食？渡邊翔太直言：「想吃小籠包吧，對台北的印象就是夜市，整個城市五光十色的，很想要品嘗台灣美食。」向井康二也表示，本來也打算去逛逛，但抵台時已經是半夜，反過來邀請記者推薦，記者除了推薦芒果冰之外，也大推隊長岩本照最愛的珍珠奶茶，身為「岩本兄弟」的向井康二立刻get到，回應：「我們照最喜歡珍珠奶茶，他的指甲也是以珍珠為形象。」

請繼續往下閱讀...

Snow Man的向井康二（左）在雪人前擺出招牌pose，右為渡邊翔太。（記者王文麟攝）

過去向井康二在節目上選擇渡邊翔太為「最想結婚的對象」，向井康二笑說此行根本是度蜜月，渡邊翔太回憶起抵台晚上，「康二來了我的房間，我們看著台北夜景，用香檳乾杯。」向井康二搞笑表示，這次來台最大的重點就是「度蜜月」，「有時間的話再去珠寶店選個戒指，裝個小籠包形狀的！」渡邊翔太趕緊解釋：「請大家不要認真。」

最後詢問有沒有機會來台演出？兩人異口同聲表示很希望能成真，不過渡邊翔太謙虛的說：「要看粉絲聲音夠不夠大，如果反應很好的話，就可能有機會實現，我知道大家都很支持我們公司的藝人，大家支持的越熱烈就越有機會。」提到大巨蛋或許是不錯的場地，向井康二表示，「聽說台北只會冷一個禮拜，那那個禮拜我們就待在台北，Snow Man來讓台北下雪！」不過他笑說：「那旅費誰出？」渡邊翔太回應：「公司出吧！」

Snow Mam渡邊翔太吃雪人形狀雪糕，模樣十分可愛。（記者王文麟攝）

最後，渡邊向太感謝粉絲一直以來的支持，表示Snow Man出道5週年，有這5年來的累積才有機會在亞洲舉行快閃店，除了他們自己的努力之外，也多虧了粉絲的支持，「我們今後會繼續努力，帶來超越大家期待的娛樂，帶來更棒的表現，且不僅僅是在日本國內，還有海外各地。」

Snow Mam向井康二笑說很好吃，但一支雪糕150元不便宜。（記者王文麟攝）

向井康二則用中文表示：「今天能來我很開心。」笑說自己練習這句話練了3天。他強調，希望下一次來台灣就是9人全員到齊以演唱會形式來跟大家見面，他還不忘為快閃店宣傳，打趣說道：「這個展覽本身是免費的，大家買下周邊，不然不能回本。」渡邊翔太吐槽他：「不要血淋淋的講這種話。」向井康二回應：「我們本來就是來做生意的。」瘋狂鬥嘴宛如漫才，笑翻現場眾人。

Snow Man的「Snow Man 1st POP-UP」於2025年10月18日（六）至10月26日（日）華麗登陸台北，在華山1914文化創意產業園區盛大舉行為期九天的台北快閃店。台北場更將要推出地區限定商品「照片小卡組」、附有成員留言的「迷你海報L型資料夾組」與「徽章組」，特別採用不同於首爾場的全新藝人照，勢必成為歌迷的珍藏。同時現場還將限量販售專屬台北快閃店的「Snow Man造型雪糕」，為觀展體驗增添甜美驚喜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法