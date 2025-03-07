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22歲女優直播上廁所「拍到整片黑森林」！慘遭停播又被外流

AV女優瑪麗娜近日在開直播時不慎拍到如廁全過程。（翻攝自IG、X）AV女優瑪麗娜近日在開直播時不慎拍到如廁全過程。（翻攝自IG、X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕一名22歲的秘魯AV女優瑪麗娜·戈爾德（Marina Gold）近日在開直播時剛好去上廁所，本以為把手機放旁邊沒拍到，沒想到如廁過程全被直播出去，甚至拍到整片下體，結果不僅被截圖外流，帳號也遭禁播。

瑪麗娜如廁時將手機放在地上，意外拍到脫下內褲、露出整片下體的畫面。（翻攝自X）瑪麗娜如廁時將手機放在地上，意外拍到脫下內褲、露出整片下體的畫面。（翻攝自X）

據外媒報導，祕魯籍女優瑪麗娜平時工作主要都在美國，近日回到祕魯，為了維持人氣連在逛街時都不忘開直播與粉絲閒聊，聊到一半她突然想上廁所，但又不想關掉直播再開一次，因此她選擇將手機放在一旁地上，以為有抓好角度不會拍到，但卻意外拍下她脫下內褲、露出整片下體的畫面。

雖是個意外，但瑪麗娜卻仍被禁播6天，於是她只好寫信跟平台致歉，最後縮短到只禁播15小時。不過該畫面仍被外流了，甚至有人將她的下體走光片放到網路上銷售。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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