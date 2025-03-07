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娛樂 最新消息

蕭煌奇温嵐都喊大師兄！華納最資深前輩是他們 當場被嚇到腿軟

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭煌奇、TRASH、温嵐、戴愛玲、李芷婷、FEniX、阿布絲、DENA、Juice Boy以及Karencici等華納藝人昨天出席公司春酒，舞后温嵐自掏腰包慰勞擔任主持人的同事；歌王蕭煌奇甚至在舞台上直接「開賭」，與同事擲骰子拚獎金。

華納音樂董事總經理楊國修率領華納群星出席春酒。（華納音樂提供）華納音樂董事總經理楊國修率領華納群星出席春酒。（華納音樂提供）

今年華納的晚宴主題為「賭場風雲」，TRASH扮成「賭王四少」帥氣登場，身為目前公司最「資深」的TRASH，被大家稱作「大師兄」，讓TRASH面對蕭煌奇、戴愛玲、温嵐等前輩時，大聲直呼不敢當。

TRASH透露與團員已經一個月沒有相見，頤原笑說：「幸好春酒讓大家重聚了，在華納這麼久，看到同事還是這麼有活力感覺到對今年依舊很有信心！很感謝公司的栽培。」主唱阿夜則透露是抱著大放鬆的心情前來。

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戴愛玲及温嵐則相約成為「賭場CP」，戴愛玲穿上一襲中性帥氣展現賭王風範，温嵐則是露出香肩性感化身「賭后」踩場。

温嵐特別慰勞擔任春酒主持人的公司同事，當場送上大紅包，並說：「我也當過活動主持人，知道主持人通常都要很辛苦顧整場活動也不能吃飯，想用這個紅包表達我的感謝。」戴愛玲則特地從家鄉屏東帶來部落正宗小米酒。

華納音樂董事總經理楊國修表示，2025年華納群星將陸續展開各項計畫，包括新作品、演唱會等，也期待彼此的跨界合作。

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