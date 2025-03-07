哈孝遠「極端減肥」痛甩20公斤 認了有意重返球場

哈孝遠從籃球員轉型成為藝人。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕從籃球員轉型成為藝人的哈孝遠今出席「台灣首座睡眠呼吸中止症資料庫調查啟動記者會」，現在體重130多公斤的他透露，一年多前曾痛甩20公斤，腦中一度出現想重返球場的想法，然而這念頭維持不到一小時就被打消了。

哈孝遠一年多前為了活動直接斷食2天。（記者胡舜翔攝）

哈孝遠一年多前為了活動直接斷食2天，斷食過程中情緒不穩、易怒，後來是在老婆瑄瑄不斷地勸告下才繼續進食，不過那陣子確實有成功減重20公斤左右，是10年以來最瘦的一次，坦言當時有萌生出回歸球場的想法，不過他下一句又說：「但這想法只停留在我腦中45分鐘。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：哈孝遠慘丟工作還遷怒妻兒 認了「夫妻失和」：已分房睡

哈孝遠4、5年前發現自己有呼吸中止症。（記者胡舜翔攝）

哈孝遠4、5年前發現自己有呼吸中止症，睡覺常睡到一半呼吸就會停止，他提到有次跟風田出外景時，對方因怕他沒了呼吸所以整晚沒睡；而他現在每天睡覺都會戴著正壓呼吸機面罩改善此症狀，目前用了3個月覺得效果不錯，不過從當前醫療現況來看，哈孝遠需戴面罩一輩子，他笑說：「婚姻都已經一輩子了，那一輩子戴這個有什麼了不起？最怕的婚姻我們都接受了！」

呼吸中止症也影響哈孝遠的睡眠品質，只要一睡不好就很容易有情緒，以致因為一點小事而與老婆發生爭執，他提及有次跟老婆吵完架後，照鏡子時發現自己的「嘴臉」真的頗令人討厭，才意識到原來多該為對方著想。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法