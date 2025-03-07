小炳深夜痛哭不止 Po文23字思念大炳、大S

演藝圈兄弟檔「大炳」余炳賢（左）、「小炳」余俊賢。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕演藝圈兄弟檔「大炳」余炳賢、「小炳」余俊賢感情好，大炳余2012年因肺炎併發多重器官衰竭病逝，小炳始終無法從悲痛中走出，更逐漸淡出演藝圈。沒想到大炳生前好友「大S」徐熙媛也在農曆春節不幸驟逝，小炳再遭重擊，今（7）日凌晨發文洩露自己極度憂傷，痛哭不止。

女星大S過世後，小炳難掩傷痛，甚至已大S乳名創作歌曲〈姍姍〉。（本報資料照，己者陳逸寬攝）

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得知大S死訊之後，小炳已在微博多次發文，他說自己非常想念姍姍（大S乳名），並覺得她是一位非常有愛的朋友。如今鮮少在螢光幕露面的小炳，凌晨又難掩思念之情，Po文「真不該在夜深人靜的時候想起你，痛哭無法停止，我想你……」短短23字雖未指名道姓，但很難不讓人聯想到他又想起了大S與大炳。

小炳發文雖僅有23字，卻充滿了感情與思念。（翻攝自臉書）

小炳經常在網路上發文懷念哥哥大炳，得知大S病逝後，也多次發文分享大S善舉。小炳更以大S乳名創作歌曲〈姍姍〉，唱出兩人過往友誼，他也說過大炳肺炎惡化期間引發多重器官衰竭病逝後，大S總是會給予他支持與安未，兩人經常通話，甚至可以聊上兩小時，大S過世後小炳也說「熙媛，我永遠不會忘記你的」。

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