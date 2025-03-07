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王大陸「爸寶行徑」被挖出！ 她爆出道前就擺高姿態：失敗教育

王大陸「靠爸行徑」被挖出。（資料照，兩岸影展提供）王大陸「靠爸行徑」被挖出。（資料照，兩岸影展提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸日前捲入逃兵役風波，近日再爆出涉嫌教唆富二代游翔閔痛毆Uber司機，種種爭議讓他的黑歷史再次浮上水面。部落客「彪哥」柳喪彪曾踢爆王大陸的「靠爸行徑」，出道前就擺高姿態，如今看到他淪得這番下場，柳喪彪忍不住再補刀：「我就知道這孩子一世撿角了。」

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柳喪彪2016年時爆料，王爸早年帶著王大陸跑到朋友的經紀公司，在「大人」們都站著的場合，王大陸一屁股坐在沙發正中間，一臉知道自己未來就是個大明星似的，擺「高姿態」讓她心裡忍不住暗譙：「這小屁孩是在跩殺小？」

隨後王爸隨手拿張百元鈔，理所當然地使喚柳喪彪說，「麻煩妳下去買個吃的，我兒子還沒吃午餐。」此言讓她當場傻眼，心想「正常有禮貌的小孩不是應該說『不用啦沒關係我自己去買就好了』？」結果不但沒等到這句話，王大陸還認真想要吃什麼想半天，氣得她想在食物「加料」，不過，密封式食物害她無法下手，不然「現在就可以跟朋友炫耀徐太宇吃過他的口水了」。

部落客「彪哥」柳喪彪2016年發文。（翻攝自臉書）部落客「彪哥」柳喪彪2016年發文。（翻攝自臉書）

事件回顧：小小年紀就擺高姿態！王大陸又被爆「爸寶」往事

事隔多年，王大陸再次以負面消息登上媒體版面。對此，柳喪彪直言，「像我這麼卑鄙無恥又愛記恨的性格，勢必也是要補上一腳的。」她狠酸王大陸，現在總算是紅了，靠著大把鈔票逃兵役卻沒逃成，反被檢調查出傷害罪案外案，「這種智商堪憂的操作真的讓人拍案叫絕。」

柳喪彪怒批，雖然王大陸有個有錢的老爸可以馬上花500萬幫他保釋出來，但也就是這種失敗的教育方式，才會教出這種兒子。到時別說富不過三代了，到他兒子這代就準備敗光家產了吧？「只能說彪哥看人還是準的。從那麼多年前王爸理所當然的使喚我去買便當，給他那個腿沒斷的兒子吃的時候，我就知道這孩子一世撿角了。

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