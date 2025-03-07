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娛樂 音樂

周杰倫被「麋信」組合迷倒！阿信猛誇：創紀錄的男人頒獎了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團麋先生與五月天阿信合作新歌《偶像》，「麋信」的神仙組合不僅獲得歌迷喜愛，就連亞洲天王周杰倫都關注，轉發誇讚「好聽耶」，阿信看了也幽默回應：「華語樂壇創紀錄的男人頒獎了，麋先生你們得獎了。」

聖皓當初要把自己的創作給阿信（左）聽時，心裡超緊張。（相信音樂提供）聖皓當初要把自己的創作給阿信（左）聽時，心裡超緊張。（相信音樂提供）

首次與五月天阿信合作，麋先生開心表示：「真的很謝謝信哥，一口答應這個合作，跟麋先生一起創造出這首很有紀念價值的歌曲。」而接連獲得兩位天王級人物的讚賞，團員更直呼：「能夠被兩位在華語樂壇極具代表性的創作人肯定，真的感到非常榮幸！」

麋先生主唱聖皓是《偶像》的詞曲創作者，坦言當初要把歌曲給阿信聽時心裡有點忐忑、緊張，「信哥一直是我們很仰慕的創作人，也是金曲獎最佳作詞人。第一次把自己寫的歌交給信哥聽，沒想到他竟然沒有修改任何地方、一次就ok，真的很開心。」

阿信則說：「當初聽到這首歌的Demo時就非常喜歡，不管是詞曲、編曲，各方面都覺得很棒。」更誇讚聖皓的歌聲獨具魅力，是「樂團界無人不曉的美聲派嗓音」，並表示自己一直以來都很喜歡麋先生的音樂和外型風格。

麋先生與五月天阿信合作新歌《偶像》。（相信音樂提供）麋先生與五月天阿信合作新歌《偶像》。（相信音樂提供）

同門師兄弟五月天與麋先生相識多年，卻是首次在音樂上正式合作，阿信笑稱彼此是「最熟悉的陌生人」。阿信更提到，麋先生近期成功征服台北小巨蛋和高雄巨蛋、到世界各地開唱，演出場場爆滿，能夠在麋先生創下重要里程碑的時刻與他們合作，感到非常開心。

麋先生透露，這次的合作契機源於一次輕鬆的閒聊，沒想到最後真的促成了這次的合作，「真的非常謝謝信哥在百忙之中抽出時間，和我們一起完成這首很珍貴、很難得的作品。」

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