遭爆喝醉累倒在他房間！已婚男星揭舊情 陳美鳳回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Terry」江振愷是歌手羅美玲的老公，他上月被陳美鳳欽點，擔任北流鑽石舞台演唱會的合作舞者，近日則在社群發聲，透露早在22年前，還沒正式出道就跟陳美鳳一起工作，「那時我只是鳳姐的舞群之一，鳳姐善待舞者更敬重舞蹈老師。」

江振愷與陳美鳳以前常到海外跑活動。（翻攝臉書）

陳美鳳上月頂著骨裂的傷勢參加演唱會，特別點了身材壯碩的江振愷擔任舞者，包括把她扛上舞台。

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江振愷透露與前輩陳美鳳的緣分，兩人曾一起到海外巡演，是他演藝生涯中不可思議的旅程，當時海外巡演朝夕相處，把飛機當公車在搭，每一站的餐敘都坐在陳美鳳身旁。

江振愷與陳美鳳有著革命情感。（翻攝臉書）

當年江振愷除了要幫忙陳美鳳擋酒，還要記人名，把護花使者兼保鑣的功能發揮到淋漓盡致。

江振愷還表示，「印象深刻鳳姐在低潮時曾來過我房間小酌談天，還有其他團員啦，那個晚上姐累到睡著了，我直接把姐公主抱回她房間休息，然後，我就回我房間了。」

陳美鳳在北流演出，力邀猛男團助陣。（記者胡舜翔攝）

江振愷透露與陳美鳳在旅程中有太多革命情感，始終很感謝前輩的提攜，更珍惜都現在仍有合作機會，他曬出了多張與前輩的合照，讓陳美鳳感動回應，「好珍貴的照片，你很重要滴，謝謝你在工作上的努力和熱誠，繼續保持下去唷。」

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