前立委陳柏惟宣布 今起為台灣剷除中國黨惡賊

葉元之近日被爆今年1月份直接辭退想請假去看病助理，該名助理後來病逝，葉元之也從未探病、慰問。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委葉元之近日被爆今年1月份直接辭退想請假去看病的助理，結果該名助理後來病逝，葉元之也從未探病、慰問，也從未打電話關心。葉元之回應，此案要等方旭告別式結束後才說明，這些話並非事實。

今（7）日凌晨3時左右，電視名嘴、前立委陳柏惟在臉書宣布：「慣老闆抱歉，今起我將為台灣剷除中國黨惡賊.....於找到住所起，每日宣講與動員，志在拔除葉元之等國民黨主持朱立倫與國民黨立院總召傅琨萁擁護者。」

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陳柏惟強調：「吾人必全力以赴，直至朱立倫與傅琨萁等害台廚餘消滅為止。」

前立委陳柏惟轉型惟電視名嘴，常在談話節目評論時事。（翻攝自陳柏惟臉書）

名嘴溫朗東5日公開媒體人吳崑玉訊息截圖，吳崑玉稱今年1月10日左右，葉元之方姓助理在辦公室極不舒服，在同事勸說下請假就醫，但沒發現啥毛病；方姓助理後來回家休息，卻躺在床上起不了床，第二天想請假去看病，打電話給葉元之卻被嗆說現在是會期末最忙時候，「今天不來就不用來了。」而方姓助理當然無法去上班，葉元之真的把他辭退，踢出所有群組。

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