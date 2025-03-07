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娛樂 最新消息

警誤洩個資給王大陸友 百萬網紅傻眼：以為司機是詐騙集團

王大陸深陷諸多風暴，大傷形象。（資料照）王大陸深陷諸多風暴，大傷形象。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王大陸爆出涉教唆富二代游翔閔撂人痛毆司機，針對司機個資為何能外流到犯嫌手上，檢警發現游翔閔手機內竟有和北市刑警大隊隊長對話與他人個資，隊長解釋王大陸和游翔閔曾因遭詐欺300萬報案，後來誤傳嫌犯資料給游翔閔。

對此，百萬網紅Cheap傻眼發文「司機原來是詐騙集團」，開酸：「你信是誤傳，不如信我是秦始皇。」Cheap整理王大陸案懶人包如下：

【1】王大陸因與Uber司機發生糾紛，透過富二代游翔閔，找黑道圍毆司機。
【2】王大陸花360萬給閃兵集團的陳姓主嫌，但陳因為毒品案被抓，王大陸以為遇到詐騙集團，找上警界關係良好的游翔閔，向警官劉居榮報案，後來劉居榮將陳某的個資，洩漏給游翔閔 （稱誤傳）。
【3】在王大陸打人曝光後，劉居榮看東窗事發，主動報告此事。
【4】Uber司機的個資是誰洩漏的還不知道，但已在調查勾稽系統的後台紀錄
笑死，最好會誤傳，公務資料你用line傳? 想飛高高? 我猜是王大陸和富二代想私刑閃兵集團主嫌。
Cheap接著說，打人和詐騙是2件事，一開始還以為司機是詐騙集團：
【1】王大陸遭詐騙，詐騙者是開Uber的連姓司機。
【2】後來王大陸叫Uber，載他的剛好是騙他的人（連姓司機）。
【3】王大陸不爽司機，請富二代去扁他。
最後Cheap爆笑酸諷刺：「司機被打後還找不到人，平常沿路調監視器一下就找到了。」

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