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警誤傳個資給王大陸友 陳沂傻眼：八點檔都不敢這樣演

王大陸才因逃避兵役遭約談，4日再爆去年透過平台叫車與司機2度爆發口角，竟找人痛毆對方，被警方依殺人未遂移送檢方偵辦。（資料照）王大陸才因逃避兵役遭約談，4日再爆去年透過平台叫車與司機2度爆發口角，竟找人痛毆對方，被警方依殺人未遂移送檢方偵辦。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔撂人痛毆司機，有關司機個資外流到犯嫌手上，檢警發現游翔閔手機竟有和北市刑大隊長劉居榮對話和，劉解釋王大陸和游翔閔曾因遭詐欺300萬報案，後誤傳嫌犯資料給游翔閔。

對此，網紅陳沂批評：「這麼爛的說法你信？三立民視八點檔都不敢這樣演。」陳沂酸本來是樁懸案，竟然因為王大陸逃兵被抓，扣押手機發現竟然是他教唆富二代朋友幫他打Uber司機。「大家好奇究竟透過什麼大平台定位到司機的？」結果馬上揭秘，陳怡說，原來是市刑大的警察洩漏給富二代的，「因為王大陸新聞鬧大，他才發現誤傳，主動上報市刑大這件事。這麼爛的說法，你信？」

陳沂直嗆：「三立、民視八點檔都不敢這樣演，你阿公阿嬤都不信了，然後現在還牽扯出，富二代是找四海幫堂主小阿俊，派小弟去打人的；這下還有組織犯罪的問題了。王大陸能憑一己之力，掀了整個四海幫嗎？」

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