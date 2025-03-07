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娛樂 音樂

才收輪姦威脅！林良歡驚爆「狂粉闖家門」 火大放話不姑息

〔記者邱奕欽／台北報導〕台語歌手林良歡因有甜美笑容獲封「豪記小甜甜」，豈料近日卻有歌迷直接登門要找人，此舉令她罕見動怒發出聲明；無獨有偶，由於曹雅雯日前同樣面臨類似遭遇，林良歡也擔憂家中的年邁長輩受到驚嚇，因此火大誓言絕不姑息。

林良歡日前才因收到變態網友以「輪姦林良歡」等不堪入目的私訊死亡威脅，豈料昨（6日）再發生有歌迷為了要找她，竟擅自登門，此舉令她動怒發聲，「我家裡是父母親做生意的地方！我希望此事不要再發生！不管你們有心無心，這都是我們的隱私，請不要到我們家裡問我們的隱私。」最後，她表示若再發生類似事件，會請家人直接報警。

林良歡的娘家遭紛絲擅自登門探隱私。（資料照，豪記唱片提供）林良歡的娘家遭紛絲擅自登門探隱私。（資料照，豪記唱片提供）

林良歡的遭遇引起許多迴響，有網友提到曹雅雯也面臨相同處境，她則心有戚戚焉表示，「真的，我覺得追星可以，但我希望理性一點，希望大家都平安。」當中更有不少人建議直接報警，不過她則認為，「這種小事浪費了資源也不好，但在（再）有此事一定不姑息」、「（我）也不想小題大作。」

針對家裡的地址為何曝光，林良歡則透露：「因為我娘家有做生意，鄉下地方問一下，大家會很熱心的告訴你。」更有網友共情道「懂不懂個人隱私？請將心比心一下，若今天有人沒經過同意就跑去你家，你會如何感想？」對此，她則無奈嘆「我也沒住家裡，但我怕老人家害怕，所以趕快上來告知一下！雖然我家裡有做生意，但是突然來家裡要找人還有問隱私的，這就過了…」

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