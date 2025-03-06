「白雪公主」是妳？陳淑芳「人生角色」獲30位好友認證

陳淑芳（中）邀蘭陽女中的同學們欣賞她演出的《殺夫》。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影后陳淑芳近來相當活躍，除了熱心公益，還連兩週參與41年前演出的經典電影《殺夫》活動；她昨（5日）邀請蘭陽女中高齡86歲的30位好友一同觀影，眾人畢業多年再聚首，內心喜悅藏不住。

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陳淑芳在《殺夫》扮演婆婆，雖然戲份不多，不過妖嬌身材藏不住，讓身旁同學們十分眼紅，又虧她自小最擅長戲劇舞蹈，總是扮演「白雪公主」，迄今讓人津津樂道。

陳淑芳遭曝過去常演「白雪公主」。（海鵬提供）

陳淑芳上週剛在《殺夫》修復版首映看過一遍，不過由於部分畫面血腥，讓她「閉上眼睛」，這次同學們陪同壯膽，她才真正全程看完，觀影前還跟同學們喊話：「大家不用忍耐，太驚悚就放聲尖叫吧！」炒熱氣氛。

此外，陳淑芳現身影廳觀影時，讓在場觀眾驚喜不已，當她發現全場只有兩位男性觀眾時，還開玩笑呼籲：「兩個男生要小心了。」逗得現場哄堂大笑。《殺夫》數位修復版熱映中。

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