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娛樂 最新消息

黃大煒狂說NO！女友氣到「離家出走5次」才答應 喊話金鐘新人獎

《化外之醫》首映記者會，左起楊一展、蔡亘晏（爆花）、張鈞甯、連炳發、許安植、黃大煒、夏騰宏。（記者陳奕全攝）《化外之醫》首映記者會，左起楊一展、蔡亘晏（爆花）、張鈞甯、連炳發、許安植、黃大煒、夏騰宏。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃大煒首度演出影集，今出席《化外之醫》首映記者會，他指出接演這齣戲的最大功臣是經紀人女友Vicky，對方「數」顧茅廬，不斷告知他有這工作找上門，他都直接回「NO」，後來女友雙手合十直接撒嬌求他，他打趣說：「我女友（氣到）離家出走5次！」還呼籲金鐘評審可以看看他這回在《化外之醫》的表現，很希望能拿到金鐘60的戲劇新人獎。

《化外之醫》是黃大煒首度演出的影集。（記者陳奕全攝）《化外之醫》是黃大煒首度演出的影集。（記者陳奕全攝）

黃大煒在《化外之醫》飾演行事作風處於道德與法律的灰色地帶的富商，他為「影集處女作」投入大量心力，工作人員看到他的劇本時都驚訝於他做了如此多的功課，黃大煒透露自己的秘訣：「我把台詞每個字都寫下來！」足見他的用心程度。

他也幽默提到拍攝期間，花了很多時間背好英文台詞，沒想到一到片場，導演竟跟他說「你講廣東話」，背好的台詞全化成流水，一去不復返，他苦笑稱：「感覺被丟進火爐裡，沒有試過，就直接叫我演。」

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此外，他和方大同今年原本要合體開唱，方大同上月過世，他今難掩遺憾，感嘆人生無常，表示：「非常欣賞他，他會很多不同樂器，很傷心那麼年輕，希望大家愛他的音樂，他留了很多很棒音樂給大家。」

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