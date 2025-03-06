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汪小菲官司未了！2年前公開洩漏大S個資案 明天開庭

汪小菲2年前公開洩漏大S個資案，明天將開庭。（資料照，記者王文麟攝）汪小菲2年前公開洩漏大S個資案，明天將開庭。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者張文川／台北報導〕藝人「大S」徐熙媛上月初在日本旅遊時猝逝，震驚華人圈，她生前與前夫汪小菲的數件官司尚未了結，其中唯一的刑案是汪小菲於2022年底，在微博公布與大S的離婚協議書，卻未隱匿協議書上有關大S的銀行帳號、地址等個人資料，被控違反個人資料保護法，台北地檢署去年1月起訴汪，台北地院將在明（7日）上午10點半傳喚汪小菲到庭訊問。

汪小菲2年前公開洩漏大S個資案，明天將開庭。（資料照，記者王文麟攝）汪小菲2年前公開洩漏大S個資案，明天將開庭。（資料照，記者王文麟攝）

汪小菲與大S於2021年離婚後，雙方多次在微博上隔空交火，汪母張蘭也頻添柴火，提及兩人的房貸金額等諸多問題，大S聲明強調房子是自己買的；2022年12月3日，汪小菲為了解釋房產爭議，在微博上貼出離婚協議書的照片，以證明他協議時即有聲明保證他會「承擔台北市信義區房地的債務」，但未遮掩協議書上的大S帳戶、地址等個資，致使大S的諸多個資外流。

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檢方起訴後，台北地院去年3月首度開庭時，汪小菲當時宣稱自2014年起的10年婚姻期間，他為了家庭往返兩岸數百次，付房貸、家具花費了3.2億元台幣，離婚後1年多也支付近5千萬元的家用費、學費等，還說大S在離婚前4個月刷他的信用卡買了1200萬元的奢侈品。

汪說，他先後付出3億多元卻被外界誤會不顧家，他才憤怒激動地貼出離婚協議書以自清他有匯款，一時沒注意到有其他個資須隱匿，沒有故意洩漏大S個資的動機與惡意。

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