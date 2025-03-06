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娛樂 最新消息

安芝儇加入搶光環？一粒洩私下互動鬆口躲廁所偷哭

〔記者傅茗渝／台北報導〕台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員「一粒」趙宜莉以一首葉保弟應援舞迅速竄紅，她今（6）出席證券代言，化身宇宙星人亮麗登場，談及理財觀念，一粒笑說自己「不算研究太多」，還是存錢為主，投資交給家人處理的菜鳥階段，真要研究恐怕要關在家三天，不過25歲的她預計今年存下第一桶金。

「一粒」趙宜莉出席證券代言，化身宇宙星人亮麗登場。（記者胡舜翔攝）「一粒」趙宜莉出席證券代言，化身宇宙星人亮麗登場。（記者胡舜翔攝）

一粒早前與23位啦啦隊女孩組成「CT Amaze」應援團，在第6屆世界棒球經典賽為台灣隊助陣，她直呼很珍惜這段難得機會，當時有不懂的地方經常請教前輩林襄，「她是啦啦隊比較可以親近的前輩。」面對學妹相繼加入，一粒不擔心失焦，大方表示：「每個人多少有點不一樣，她們有很多人喜歡我也蠻替她們關心。」

「一粒」趙宜莉感情空窗，招喊理想型笑容最重要。（記者胡舜翔攝）「一粒」趙宜莉感情空窗，招喊理想型笑容最重要。（記者胡舜翔攝）

中華職棒啦啦隊迎海外軍團，金渡娥、金子仁、南珉貞、李雅英及李珠珢組成「富邦韓籍5本柱」，樂天桃猿也宣布廉世彬、河智媛、禹洙漢加盟，造成韓國啦啦隊話題輾壓本土的現象，對此，一粒表示韓員加入是好事，和安芝儇、朴旻曙相處和睦，不過私下交流比較少，平時台籍團員住一塊，她也經常傳授經驗給學妹室友，幫忙排解煩憂。

「一粒」趙宜莉坦言自己是個宅女，最愛待在家看動漫，感情方面羞認持續空窗。（記者胡舜翔攝）「一粒」趙宜莉坦言自己是個宅女，最愛待在家看動漫，感情方面羞認持續空窗。（記者胡舜翔攝）

一粒坦言自己是個宅女，最愛待在家看動漫，感情方面羞認持續空窗，還公開招喊理想型，「看感覺，笑起來好看最重要。」她認為自己在感情中比較理智，不會黏人也不太撒嬌，雖然公司沒有明文規定禁愛令，但她坦承行程滿檔，暫時沒時間談戀愛。

「一粒」趙宜莉剛進啦啦隊時，比較不知道怎麼消化批評，曾躲在家裡廁所哭。（記者胡舜翔攝）「一粒」趙宜莉剛進啦啦隊時，比較不知道怎麼消化批評，曾躲在家裡廁所哭。（記者胡舜翔攝）

理性的一粒也不畏酸民攻擊，坦言平時少看匿名平台，她透露剛進啦啦隊時，比較不知道怎麼消化批評，曾躲在家裡廁所哭。後來在家人與朋友的鼓勵下，她慢慢學會調適心情，理解這是公眾人物的一部分。她更說加入啦啦隊生活變得更有趣，也終於找到了努力的方向，目前希望擺脫「素人感」，讓大家看到更專業的自己。

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