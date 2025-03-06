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娛樂 最新消息

館長健身房改口「維持24小時營業」 486先生酸：蠢爆了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前桃園市議員、名嘴王浩宇4日爆料，「館長」陳之漢的健身房事業近來陷入低迷，當晚「成吉思汗健身俱樂部」便正式公告取消24小時營業。不料，短短2天時間，官方又改口稱恢復24小時營業。對此，「486先生」陳延昶推測「急轉彎原因」，並狠酸「這樣的經營管理讓人搖頭，真的是蠢爆了。」

館長經營的成吉思汗健身房一度傳出取消24小時營業，如今改口恢復。（資料照，記者王文麟攝）館長經營的成吉思汗健身房一度傳出取消24小時營業，如今改口恢復。（資料照，記者王文麟攝）

成吉思汗健身俱樂部4日晚間在臉書發文宣布，健身房創立11年來，感謝會員支持，但隨著電費與人事成本增加，深夜時段的營收已難以支撐高額的成本開銷。「成吉思汗幾經考量後，不得不忍痛取消24小時。將於2025年4月1日起，更改營業時間為6時至24時，並於2025年3月31日23時59分開始執行閉店，還望舊雨新知再多多支持。」沒想到短短2天，官方昨（5日）又發出公告宣布，「經過慎重考量，成吉思汗決定維持24小時營業。」

「486先生」陳延昶分析健身房決策轉變原因。（翻攝自臉書）「486先生」陳延昶分析健身房決策轉變原因。（翻攝自臉書）

對此，486先生於臉書發文分析，當初會決策決定夜間停止營業，肯定是公司金流與人力與營運成本出現問題，所以才決定夜間折損點要停止，經新聞與輿論嘲諷一番，公司聲譽大受影響，將決策改回去，恐導致外界擔心這家健身房經營的很吃力，更可能讓新會員不敢報名，「這樣的經營管理真讓人搖頭，真的是蠢爆了。」

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