孫協志甜喊老婆告白夏宇童！認宣布婚訊很忐忑：她救了我

孫協志與夏宇童日前宣布結婚。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫協志日前與小10歲的夏宇童登記結婚，2人同時發文宣布喜訊，今（6）日他發文甜蜜喊夏宇童老婆，並感謝對方這兩天寫的文章，提到公布喜訊的照片及文字都是女方創意發想，「我很謝謝她的創意跟想法，就跟平時相處一樣總是能讓我眼睛為之一亮！也希望我們的照片能傳遞美好的意義。」

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孫協志提到，雖然一登記完就要出外景三天，但心情一直都還是不錯的，因為內心終於有了「安定下來」的踏實感，也真正感受到家的存在，「其實，在公佈結婚消息之前，心裡難免有些忐忑，畢竟身為公眾人物，哪怕只是單純分享幸福與喜悅，也可能被放大檢視。不過童協相知相惜了六年，也總算是走到這一步了，心裡有著滿滿的感動，和前所未有的開心！」

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孫協志也說夏宇童一直以來都給了他無形的力量，他也常對朋友說，夏宇童是全世界最懂他的人，「她救了我，是徹底地拯救了我的靈魂！」、「真心的謝謝孫太太給予我的一切，接下來的下半輩子 我會努力的為這個家擋風遮雨，拼命守護好這個家！朝『世界上最幸福的家庭』邁進！謝謝大家給予我們的祝福！我們也會努力將這些祝福轉換成幸福且正向的能量，分享給大家！」

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