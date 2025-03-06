男星赴日拍攝重感冒 突淚謝林莎「不離不棄」：超加分

〔記者林欣穎／台北報導〕卞慶華、林莎主持TVBS《食尚玩家》「天菜就醬吃」直奔日本東北福島，體驗福島冬季玩法，期間卞慶華重感冒纏身，幸好搭檔林莎一路照顧，他病癒後忍不住情緒，泛淚告白林莎：「對我不離不棄，超加分。」

卞慶華（左）、林莎主持TVBS《食尚玩家》。（TVBS提供）

2人此次福島行口福不淺，除了大嗑會津A5和牛牛排、輪箱飯、人參天婦羅，還到有400年歷史的「大內宿」合掌村，品嘗以大蔥代替筷子的蕎麥麵，吃一口麵咬一口蔥的新奇體驗，讓卞慶華邊吃邊稱奇。

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2人也到「蘆之牧雪樂園」體驗雪地摩托車、香蕉船，2人一開始小看速度沒抓緊，等香蕉船像炮彈一樣衝出去，2人竟瞬間向上彈飛，林莎落下後錯愕詢問：「我們怎麼還在原地？」笑翻旁邊工作人員。此外，搭乘破冰船到「檜原湖」體驗冰釣，也是2人初體驗，卞慶華行前撂話，要比賽5分鐘誰釣最多魚，只見林莎才放入釣餌，魚就一條接一條上鉤，卞慶華無奈，只好苦中作樂，用衣架表演魚被釣起的畫面。

卞慶華（左）、林莎主持TVBS《食尚玩家》。（TVBS提供）

不過卞慶華此次行程十分艱苦，前幾天嚴重感冒，卻仍要強打精神錄影，幸好有神隊友林莎，一路罩著他，見他車上沒水，把自己唯一一瓶礦泉水給他，還給他維他命C補充能量，卞慶華含淚動容說：「林莎她超加分，對我不離不棄，很多搭檔可能會害怕被傳染，但她要我別介意，要我直接脫口罩一起吃飯。」

林莎面對真情告白，趁機吐槽卞慶華恩將仇報，「我摔在雪地，他不救我，還一直拍、一直拍我摔倒樣子，我起身也沒問我痛不痛，只問雪地是軟還是硬」，卞慶華心虛猛道歉，2人來回鬥嘴，更顯好交情。

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