雷嘉汭演《八尺門》印尼移工暴紅 遭酸是花瓶...認了「當下很難過」

〔記者李紹綾／台北報導〕25歲雷嘉汭演出影集《八尺門的辯護人》外籍移工「莉娜」受關注，她近日擔任《ELLE》3月封面之星，聊到最近的煩惱，她笑喊：「最新的煩惱就是在昨天，我才發現我居然25歲了！時間也過太快。」

雷嘉汭擔任《ELLE》3月號封面之星。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

雷嘉汭解釋說：「焦慮的原因是感覺我剩下的時間不多了，不焦慮則是因為我可以有更多的歷練，不只是感情，也許可能親情上的，甚至我覺得友情上的、各種生活上的都行，因為現在的我去飾演某些角色時，很多都還是要靠想像力，但如果有了這些經驗，應該對我的表演會更有幫助。」

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雷嘉汭曾被工作人員說是花瓶，她坦言聽到的當下很難過，但後來還是要演下去，「這反而變成一種激勵，就覺得我要證明給你看，我就用我一切的努力，把我能付出的都盡力做到，我不能說我做的很好，可是我知道已經努力到最大值了，這樣就夠了，因為我不可能迎合每個人的口味。」

雷嘉汭擔任《ELLE》3月號封面之星。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

以往她會透過潛水、騎重機來忘掉這些不開心，如今她選擇與這些不順心直面而對：「以前可能就是想逃避，當下不想去處理，但其實這樣做並不會有任何成長，現在我會去接受它，然後去思考可以有哪些解決方式。」

雷嘉汭日前成為首位參演韓劇的台灣女演員，更奪下2024首爾國際電影大獎的亞洲新銳演員獎，在國際舞台嶄露鋒芒，她在台上捧起人生第一個獎座，直言：「當下緊張到心臟好痛喔！因為這是我第一個獎項，原來獎盃拿起來真的這麼重。」

雷嘉汭擔任《ELLE》3月號封面之星。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

雷嘉汭在奇幻動作韓劇《Twelve》與馬東石、朴炯植、成東鎰等韓國一線演員合作，劇組表示，當時雷嘉汭在沒有劇本的狀況下臨場發揮，精湛的表現震懾了現場所有人，回想當初半夜接到經紀人來電，得知自己雀屏中選，雷嘉汭至今仍感到不可思議，她說：「我大概就開心了1秒吧！接下來，壓力像一顆巨石瞬間砸下來，腦中開始瘋狂盤算，什麼時候開始學韓文？該進行哪些動作訓練？一週得去幾次健身房？」

為了能順利融入劇組、不經過翻譯直接與工作人員順暢溝通，雷嘉汭在開拍前投入1整年學習韓文。但即便提前準備，真正踏入劇組的第1個月，仍不可避免地感受到語言帶來的巨大壓力，她說：「這是我第一次在完全聽不懂的語言環境裡工作，我重新把自己歸零，去接受這個新世界，我剛進去的時候完全處於在一個高壓的狀態，超級害怕，但那種害怕不是說恐懼，應該是太多的未知而感到害怕。」

雷嘉汭擔任《ELLE》3月號封面之星。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

進入劇組2、3個月，雷嘉汭盡量不依靠翻譯與劇組溝通，甚至與演員們打成一片，建立了深厚情誼，她興奮說：「成東鎰老師居然認我當乾女兒！」因為過去她看的每一部韓劇幾乎都會看到成東鎰的身影，，「某天我們對完戲之後，他突然跟我說我很像他女兒，所以在那之後他都會叫我女兒，一開始我以為是開個玩笑的，只是我們私下的暱稱，直到後來在我回台灣前的餞行會上，他就對全劇組的人說我是她的乾女兒，不可以欺負我，而且直到現在我們都有保持聯絡，前陣子他還祝我生日快樂。」

聊起對於角色的執著與琢磨，雷嘉汭眼神滿是閃光，對於成為一位演員的熱情燃點，始於第一次接拍廣告時，在導演螢幕中瞥見的那個陌生又熟悉的自己：「在那個螢幕裡，好像看到一個不太一樣的自己，這跟平常照鏡子的模樣又不太一樣，這種感覺讓我著迷，很驚喜，我好喜歡那種驚喜感。」

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