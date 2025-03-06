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王大陸爭議連環爆！富豪爸昔苦勸「生活要檢點」：壞朋友不能沾

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸日前捲入逃兵役風波，近日再爆出涉嫌教唆富二代游翔閔痛毆Uber司機，昨（5日）凌晨2時合議庭裁定他500萬交保，消息震撼社會，總總爭議也讓其富商爸王台慶失望透頂。有網友挖出過去兩人同框受訪的片段，當時王爸爸苦勸獨子「生活要檢點」，如今回頭看令人不勝唏噓。

王大陸爸爸曾提醒他「生活要檢點」。（資料照）王大陸爸爸曾提醒他「生活要檢點」。（資料照）

王大陸的爸爸是身家上億的骨董收藏家，他希望兒子繼承家業，認為藝術鑑賞比起演藝圈的工作較能走一輩子，也受人尊重。父子倆曾為「當演員」起爭執、鬧得不愉快，畢竟愛子心切，王父還是妥協，但他相當不捨王大陸「太ㄍㄧㄥ」，也對王大陸從不找他幫忙感到無奈。

王爸爸受訪時提到，從小就給王大陸讀最好的學校，花了許多心思送去美國念書，「學校一畢業，就給他送到美國讀軍校，但唯一可惜的，那個軍校太嚴了」，不過，他認為，王大陸能完美詮釋徐太宇一角就是因為這段經歷，「那個狠勁，他在美國軍校裡面訓練出來的。」

值得注意的是，王爸爸苦勸兒子，「外面的壞毛病千萬不要學，外面這個圈子是個大染缸，會害你啊，害你的人都是…你要注意很多事情，你還年輕。你既然要走這個行業，你就要苦啊，一般第一個，你就不能…生活上你要檢點啊，100%的要檢點啊。」他也強調，壞的朋友不能沾，「演藝圈你也知道，是個非常非常壞的大染缸啊，爸爸比你還清楚，這個圈子走一步要一步一個腳印往下走下去。」

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