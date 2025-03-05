交作業出道！「她」被哈林相中 親封為「女版山下達郎」

工口紳士發行全新單曲〈與水 Flow Like Water〉。（睦木文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Z世代City Pop樂團工口紳士由主唱夏蘿、吉他手兼製作人忠翰、吉他手阿梅、鍵盤手Bredy、貝斯手鵬宇及鼓手Jacky組成，全員身兼音樂人及全職大學生身份。

六人相識於城市科大流行音樂學系，當初是因為系上作業，並且共同喜歡日本City Pop音樂而組在一起，2022年組隊參加桃園鐵玫瑰熱音賞，便一舉獲得校園組冠軍。

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2024年工口紳士參加「一起聽團吧」樂團選秀節目，以超齡的實力獲得許多關注，主唱夏蘿不僅被節目導師之一的「哈林」庾澄慶稱為「女版山下達郎」，節目播畢後亦陸續登上台灣指標性音樂祭如漂游者森林音樂祭、浮現祭及大港開唱，在2025開春帶來全新City Pop單曲〈與水 Flow Like Water〉，為今年揭開清爽序幕。

〈與水 Flow Like Water〉找來「AC」阿蘭擔任製作人，阿蘭在保留樂團原本配器豐富的編曲架構下，增加了一些Gospel元素的和聲，在他的配唱下，主唱夏蘿的Vocal表現更加收放自如，且更細膩地與其他樂器合而為一，歌曲整體聽起來如水般流暢，且有著復古與現代並存的味道。

工口紳士發行全新單曲〈與水 Flow Like Water〉。（睦木文化提供）

而視覺製作上為了更貼合City Pop的風格，工口紳士此次特別與曾製作過The Weekend 〈Out of Time〉泰文版歌詞視覺MV的泰國設計師Jarb合作。熱衷且擅長於製作City Pop 視覺的Jarb一聽到Demo便馬上被工口紳士的音樂風格所吸引，並且相當快速地便設計出了此次的主視覺。在視覺呈現上可以看到非常經典的City Pop視覺元素，同時也加入了一些充滿現代感的點綴，與工口紳士音樂想要帶給大家既復古又未來的感受相當貼合。

正值大學即將畢業的工口紳士，在生活中難免會遇到迷失、躊躇的時候，在去年參加比賽時遇到了許多從未經歷過的狀況，同時也得到許多意想不到的關注與收穫。他們將這些體悟寫入歌中，期望在這個眾聲喧嘩的紛擾時代裡，自己能夠像水一樣變成各種形狀，像水一樣接納包容，像水一樣無雜質，做好自己並有一天能夠成為自己。

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