張東健、湯唯共獲「亞洲電影人大獎」！男神：想和梁朝偉合作

湯唯（左）、張東健共獲「卓越亞洲電影人大獎」。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕第18屆亞洲電影大獎今（5）公布「卓越亞洲電影人大獎」為韓星張東健、湯唯共同獲頒，兩人預計會在16日現身頒獎典禮接受榮耀。

張東健表示，30多年的演員生涯能獲得亞洲電影大獎認可，非常榮幸，直言港片對他影響深遠，「我人生第一部在戲院看的電影就是成龍的《醉拳》。」還說高中時代，港片充滿整個青春，尤其是黑幫電影。

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張東健早在陳凱歌導演的《無極》與張栢芝、謝霆鋒合作，還在《危險關係》與張栢芝二度合作，他說：「張栢芝是我唯一合作過兩部以上電影的女演員，是緣分。」還說非常欣賞梁朝偉，有朝一日若能合作，會是很難忘的經歷。

湯唯直呼香港一直是福地，很開心能再次回到這裡領獎，「我想要的是和有趣的人一起拍有意思的電影。與好團隊合作，共同創造令人難忘的故事」，聊到去年赴港宣傳，湯唯說很懷念，「期待香港導演們再來找我拍戲。」

第18屆亞洲電影大獎將於3月16日在西九文化區戲曲中心舉行。

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