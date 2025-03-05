K-POP「神專」666元買得到！這天加碼豪華抽獎

超值K-POP專輯福袋限量開賣。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕K-POP粉絲們的2025開春福利來了！一年一度的K-POP盛事官宣夢幻級「K-POP專輯福袋」已限量開賣，內容包括「Super Junior」D&E、BTOB、GFRIEND、SEVENTEEN、NCT127、白虎等韓星專輯，更加碼兩張限定特典小卡。

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上述專輯都是K-POP粉絲圈中的傳奇逸品，發行時往往秒殺一空，甚至在二手市場被炒到數十倍價格，這次網友公認「神專」的為SEVENTEEN《Attacca》和《Face the Sun》兩張專輯。

這次網友公認「神專」的為SEVENTEEN《Attacca》和《Face the Sun》兩張專輯。（翻攝自X）

SEVENTEEN由13位成員所組成，團名寓意是「13名成員+3個分隊+1個整體」的總和，出道初期，公司面臨破產危機，於是成員們不管在作詞、作曲、編舞還是自製綜藝剪輯等都參與其中，也因此有「自給自足偶像」的稱號。

此外，福袋中也有今年剛參加《2025超級巨星紅白藝能大賞》的「白虎」姜東昊第一張迷你專輯《Absolute Zero》藍色跟紅色封面兩張專輯。

2012年白虎從Pledis娛樂旗下男團NU'EST出道。（翻攝自X）

2012年白虎從Pledis娛樂旗下男團NU'EST出道，透過選秀節目翻紅，如今solo出道不減熱度，作為男團SEVENTEEN的同公司前輩，雙方的好感情也是眾所皆知，過去也多次公開為互相應援。

「K-POP福袋」僅需要台幣666元，即可獲得2張正規專輯與2張限量特典小卡，即日起至3月14日23:59止限量販售，數量有限，售完即止；豪華加碼開獎將於3月16日晚上8點舉行，獲獎名單將透過官方Instagram帳號「cheerfullife__」公布；凡於3月14日前完成購買，並確保訂單狀態為「已確認」的粉絲，即可自動獲得抽獎資格。

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