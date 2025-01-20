2024韓國青少年票選KPOP最帥男偶像 TOP 10是他們

（左起）車銀優、元彬、然竣。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國影視產業發達，韓網也常常討論最帥臉蛋是誰？「10代青少年票選男偶像顏值TOP 10」榜單公開，這項僅根據青少年票選出的帥哥類型，競爭激烈，被稱為「臉蛋天才」的車銀優也僅排名第二，究竟誰奪下榜首？名單揭曉！

EHNYPEN門面擔當成訓。（翻攝自IG）

TOP 10：ENHYPEN 成訓

EHNYPEN門面擔當成訓獲得第十名，經典超級高冷王子的形象，經常讓人聯想到貴族吸血鬼，身高181公分的他也是該團身高最高的成員。成訓出道前是名花式滑冰選手，一舉一動都充滿著優雅氣質，體態也相當完美，更被韓國化妝品選為日韓唯一代言人，帥出一種男性美。

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THE BOYZ成員柱延是有名的「畫報匠人」。（翻攝自IG）

TOP 9：THE BOYZ 柱延

柱延的帥氣臉蛋曾經被稱作新生代最帥「百慕達三角洲」，可見他的帥，已經到了逆天的程度。他是THE BOYZ成員之一，也是有名的「畫報匠人」，柱延在出道前就已經是一名模特兒，自身散發的高級感也受到許多時尚精品品牌喜愛，是秀場常客。

珉奎是SEVENTEEN的門面。（翻攝自IG）

TOP 8：SEVENTEEN 珉奎

凡有男團必有門面擔當，珉奎就是SEVENTEEN的門面，身高逼近190公分的他看起來英挺帥氣，加上如衣架子的好身材，隨便穿都帥。他俊俏的臉蛋加上如雕塑般的完美身材，受到許多國際一線精品青睞，成為品牌大使，加上美妝保養品牌也喜歡找他拍廣告，成為街頭巷尾處處可見的小確幸。

BTS的V預計在2025年6月10日退伍。（翻攝自IG）

TOP 7：BTS V

曾經連續多年奪下最帥KPOP男星的V，今年退居第7，帥氣歷久不衰。V在2023年12月11日入伍當兵，卻依然榜上有名，可見粉絲支持度居高不下，預計2025年6月10日退伍的V，回到演藝圈之後，相信會掀起一股更大的旋風。V曾經多次名列世界美男排行榜，就連演藝圈也認證他「本人比照片好看100倍」，可見帥氣無法擋。

NCT在玹是義大利奢侈品牌Prada全球品牌大使。（翻攝自IG）

TOP 6:NCT 在玹

NCT的在玹是排行榜內比較具備成熟韻味的臉蛋，去年8月在玹發行第一張個人正規專輯《J》，展現出個人才華。因為帥氣又有才華，義大利奢侈品牌Prada也邀請他擔任全球品牌大使，也是品牌在韓國首位全球主要活動模特兒。

TXT秀彬是超有名的男友照達人。（翻攝自IG）

TOP5：TXT 秀彬

進入競爭激烈前五名的榜單之後，也成為兩組男團捉對廝殺的戰爭。排名第5的TXT隊長秀彬是許多少女心中「男友照達人」。誰不希望皮夾裡有這麼帥的男友照呢？秀彬個人社群上的照片，是網友公認「沒有醜照」，近年他也可甜可鹹，有時散發著青春少年感，有時穿上正裝，更變成帥氣歐爸。

RIIZE成燦的臉蛋像是全校女生都會暗戀的校草學長。（翻攝自IG）

TOP4：RIIZE 成燦

有著小狗臉讓人忍不住想要擼兩把的成燦，在RIIZE當中也充滿男友力。成燦的臉蛋散發著一種令人憐愛的感覺，韓網有人認為他同時具備了小鹿相與小狗相。在RIIZE當中絕對是全校女學生暗戀的校草型人物。

TXT的然峻除了長相帥氣之外，還帶著一種痞帥風格。（翻攝自IG）

TOP3：TXT 然竣

一出道就有人覺得TXT然竣和BTS成員V有些神似，不過兩個人還是相差很大。然竣渾身散發著自我魅力，加上有點痞帥風格，讓人覺得有點小壞壞。2024年9月然竣也成為TXT首位進行SOLO活動的成員。

ASTRO成員銀優被譽為「臉蛋天才」。（翻攝自IG）

TOP2：ASTRO 銀優

向來被稱為「臉蛋天才」的車銀優絕對是榜上有名的人物，只不過這次他屈居第二。在KPOP圈子，只要談到臉蛋，車銀優就佔有絕對優勢，從2016年出道起就有人開玩笑說，車銀優的帥氣應該被印在韓國國旗上。車銀優不但是個偶像，同時也是一名演員，韓國飯圈甚至笑稱「天塌下來了也有車銀優的臉蛋頂著」！

2024青少年心中的KPOP之王就是RIIZE成員元彬。（翻攝自IG）

TOP1：RIIZE 元彬

打敗眾多男星榮獲青少年心中最帥KPOP偶像的王者，就是RIZZE成員元彬，這讓RIIZE的顏值被提升到另一個層次，面對著同團成員各個都大有來頭，元彬憑藉自身超強實力殺出重圍，加上他私下對穿搭也很有研究，只要出場就是一個字「帥」！

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