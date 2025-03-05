王大陸涉教唆傷害！屈中恆10年前台詞被讚「根本神預言」

屈中恆（左）在《我的少女時代中》與王大陸有不少對手戲。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸才涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭拘提後以15萬交保，豈料昨（4日）再爆出案外案，檢方自他被查扣的手機中發現存有毆打司機的影片，涉及「教唆傷害」等罪嫌全案就此曝光。沒想到，憑電影《我的少女時代》爆紅的王大陸，被挖出片中遭屈中恆指責的內容，對比現今面臨的狀況如出一轍，紛紛讚爆屈中恆的台詞，「根本神預言！」

相關新聞：（影音）特斯拉紀錄器曝光！ 王大陸「怒視＋比中指」態度囂張

請繼續往下閱讀...

王大陸涉逃避兵役遭檢方偵辦時，意外查出手機存有涉與叫車司機發生糾紛後找人毆打的施暴影片，昨遭檢方拘提並於訊後依「教唆傷害」等罪向法院聲押禁見，今被裁定以500萬元交保。然而，網友挖出王大陸10年前在《我的少女時代》中被指責的畫面，他在片中飾演叛逆的小混混「徐太宇」，當時被飾演嚴厲主任的屈中恆批評，「做人不要偷雞摸狗！」

不僅如此，王大陸在片中更遭到屈中恆狠批，「不要以為偷雞摸狗，幹了不要臉的事不會被發現，三年十七班徐太宇，我說的就是你！」鏡頭轉回王大陸後，臉上滿是錯愕、訝異之情，被網友們認為像極他昨天見警方登門時滿是愕然的狀態，大贊該片編劇「劇情堪稱非常中肯！」之外，同時也讚嘆屈中恆的台詞，「根本神預言！」、「不能說完全一模一樣，只能說根本如出一轍...」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法