懶理搭車遭偷拍腳太開被公審風波 黃偉晉不藏了公開好消息

黃偉晉將舉辦演唱會貼近歌迷。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕黃偉晉常被網友認為有「招黑」體質，生活中不時會出現遭誤會情形，近來他搭車遭偷拍，發文者原無任何惡意，不料影片在社群曝光後，卻被其他網友誤解他腳張太開，影響旁邊乘客，所幸事後有不少網友主動發文為黃偉晉解圍，還他清白。

黃偉晉想辦一場天馬行空的演唱會。（寬宏提供）

撇開這些風風雨雨，黃偉晉要向粉絲分享好消息，5 月3日他將在Legacy Taipei再度參與讚聲系列演唱會，想與歌迷零距離互動。

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黃偉晉談到：「想要有一個天馬行空、無拘無束的演出，如果有適合的橋段說不定也會有嘉賓，先賣個關子囉！」還說：「非常非常期待，很久沒有開個唱跟粉絲見面，他們應該比我更開心 。」

這次黃偉晉演唱會名稱為「Welcome to Wayne’s House Party – Fan Concert」，門票將在3月11日下午1點開賣，購票可洽寬宏售票、萊爾富、OK便利超商。

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