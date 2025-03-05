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娛樂 最新消息

川普再現美國夢 陳慕義評論：他是說真的

美國總統川普今創下國會聯席會議最長演說紀錄，演說時間長達1小時40分。（美聯社）美國總統川普今創下國會聯席會議最長演說紀錄，演說時間長達1小時40分。（美聯社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普於當地時間4日晚間9時（台北時間5日上午10時）在國會聯席會議發表就任後首次演說，演說時間1小時40分，創下國會聯席會議首次演講或國情咨文演講最長紀錄。

曾以電影《老狐狸》一舉奪下金馬獎最佳男配角獎的影星陳慕義，稍早在臉書發文評論川普演說某種程度能讓美國再次偉大，再現美國夢，他認為川普是說真的，「我也認為他做得到。」

陳慕義認為川普國會演說有一個很特別的地方，「川普談美國夢的復興（renewal of American dreams）、談經濟、談國際關係、談國之大政之餘，他點名了幾位平民講述他們的際遇，然後告訴大家，他已經為他們做了什麼。」

陳慕義分析川普告訴民眾，也知道大家發生了什麼事，並說：「我跟你們同在，我也會以總統的職責為你們解決問題。」至於美國人民會怎麼想？陳慕義認為美國人應該會想：「是時候我應該要去更新我的美國夢了，因為我會被看到，我不會孤單一個人在拚，我有整個國家陪我一起前去。」

川普今創下國會聯席會議最長演說紀錄，演說時間高達1小時40分，打破前總統柯林頓2000年在咨文演講中創下的1小時28分49秒的紀錄。報導指出，川普上任才6週，這次演說不算是國情咨文，但他冗長的演講仍然是國會聯席會議上發表的最長演講。

川普演說以「美國回來了！」作為開頭，最後以「美國的黃金時代才剛開始」收尾，結束演說後共和黨議員起立鼓掌，高喊「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」，而民主黨議員則在演說時抗議，途中多人陸續離席。

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