晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰子弟兵揭被霸凌往事！爺爺離世陷憂鬱：無法正常講話

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰推出YouTube網路節目《誠懇逗陣》內容包羅萬象，最新一集她特別專訪旗下「木工歌手」陳思瑋，帶大家走進他的內心世界，陳思瑋唱著好友明亮幫他量身定做的新歌《我這款的跤數》，聊他小時候因自閉被霸凌，靠著唱歌找回自信的過去，讓白冰冰聽著歌，想著他的經歷忍不住掉眼淚。

陳思瑋（左）很感謝白冰冰的提攜與照顧，帶他到美國見世面。（長興影視提供）陳思瑋（左）很感謝白冰冰的提攜與照顧，帶他到美國見世面。（長興影視提供）

42歲的陳思瑋從小有自閉症，因為家庭因素不停轉學，也曾住在寄宿家庭，小學就換了6所，每年都在適應新學校、新同學，不愛講話的他免不了被同學霸凌，「以前在學校最怕3件事，就是上課分組、下課和放學，分組沒人想跟我一組，下課和放學會被同學拖出去打，因為他們覺得我不講話是怪咖，我一到下課就趴在桌上假睡。」

因此陳思瑋從小就沒有自信，就算被同學欺負也不敢跟老師說，「小學5年級時就有老師知道後去處罰欺負我的人，但我反而更害怕，擔心會被報復。」讓他印象最深刻的是國小畢業典禮他不敢走大門，從側門偷偷跑回家，因為很怕再被打。國小生活對他來說是一片空白，他不好意思地說：「我直到國一、國二才學會ㄅㄆㄇ和九九乘法表。」

陳思瑋（右下）小時候不愛講話。（長興影視提供）陳思瑋（右下）小時候不愛講話。（長興影視提供）

陳思瑋出道前的職業是木工，他透露會選擇木工是因為阿嬤覺得出社會要有一技之長，他在當木工常聽著廣播哼歌，從一開始被師父嫌棄，到後來師父建議他去參加歌唱比賽，還幫他報名參加小燕姐主持的《我要當歌手》，讓他一戰成名，那時的他白天做工，晚上就到街頭表演，獲得愈來愈多的掌聲，也開始找到自信，白冰冰就是在《我要當歌手》聽到陳思瑋唱張雨生的《口是心非》對他印象深刻，被他有感情的歌聲打動。後來再次見到他是因為音樂人丁曉雯帶陳思瑋上她的節目，讓白冰冰決定跟他簽約，幫他出唱片。

陳思瑋小時候父母離婚，他是爺爺奶奶帶大的，跟爺爺奶奶的感情很好，去年爺爺過世對他打擊很大，導致憂鬱症發作，「那段日子我沒辦法跟人正常講話，只想躲起來，待在一個密閉式的空間，睡覺時整個人捲曲著自我保護，連朋友的關心訊息都不想回。」最後是白冰冰和好友明亮等人一直鼓勵、關心他，才讓他走出陰霾。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中