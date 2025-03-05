白冰冰子弟兵揭被霸凌往事！爺爺離世陷憂鬱：無法正常講話

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰推出YouTube網路節目《誠懇逗陣》內容包羅萬象，最新一集她特別專訪旗下「木工歌手」陳思瑋，帶大家走進他的內心世界，陳思瑋唱著好友明亮幫他量身定做的新歌《我這款的跤數》，聊他小時候因自閉被霸凌，靠著唱歌找回自信的過去，讓白冰冰聽著歌，想著他的經歷忍不住掉眼淚。

陳思瑋（左）很感謝白冰冰的提攜與照顧，帶他到美國見世面。（長興影視提供）

42歲的陳思瑋從小有自閉症，因為家庭因素不停轉學，也曾住在寄宿家庭，小學就換了6所，每年都在適應新學校、新同學，不愛講話的他免不了被同學霸凌，「以前在學校最怕3件事，就是上課分組、下課和放學，分組沒人想跟我一組，下課和放學會被同學拖出去打，因為他們覺得我不講話是怪咖，我一到下課就趴在桌上假睡。」

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因此陳思瑋從小就沒有自信，就算被同學欺負也不敢跟老師說，「小學5年級時就有老師知道後去處罰欺負我的人，但我反而更害怕，擔心會被報復。」讓他印象最深刻的是國小畢業典禮他不敢走大門，從側門偷偷跑回家，因為很怕再被打。國小生活對他來說是一片空白，他不好意思地說：「我直到國一、國二才學會ㄅㄆㄇ和九九乘法表。」

陳思瑋（右下）小時候不愛講話。（長興影視提供）

陳思瑋出道前的職業是木工，他透露會選擇木工是因為阿嬤覺得出社會要有一技之長，他在當木工常聽著廣播哼歌，從一開始被師父嫌棄，到後來師父建議他去參加歌唱比賽，還幫他報名參加小燕姐主持的《我要當歌手》，讓他一戰成名，那時的他白天做工，晚上就到街頭表演，獲得愈來愈多的掌聲，也開始找到自信，白冰冰就是在《我要當歌手》聽到陳思瑋唱張雨生的《口是心非》對他印象深刻，被他有感情的歌聲打動。後來再次見到他是因為音樂人丁曉雯帶陳思瑋上她的節目，讓白冰冰決定跟他簽約，幫他出唱片。

陳思瑋小時候父母離婚，他是爺爺奶奶帶大的，跟爺爺奶奶的感情很好，去年爺爺過世對他打擊很大，導致憂鬱症發作，「那段日子我沒辦法跟人正常講話，只想躲起來，待在一個密閉式的空間，睡覺時整個人捲曲著自我保護，連朋友的關心訊息都不想回。」最後是白冰冰和好友明亮等人一直鼓勵、關心他，才讓他走出陰霾。

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