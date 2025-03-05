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娛樂 最新消息

涉教唆毆打司機！王大陸500萬交保 雙手合十步出法院

藝人王大陸涉嫌教唆打Uber司機獲500萬元交保，中午步出新北地院。（記者羅沛德攝）藝人王大陸涉嫌教唆打Uber司機獲500萬元交保，中午步出新北地院。（記者羅沛德攝）

〔記者王定傳／新北報導〕知名藝人王大陸去年4月因與Uber司機發生口角，涉嫌向富二代友人游翔閔告狀，游竟涉嫌撂人毆打司機，新北地檢署昨指揮新北市刑大、永和警分局兵分4路發動搜索，並拘提王大陸、游男到案，昨晚訊後向法院聲押2人，新北地院裁定王大陸500萬元交保、游羈押禁見，經親友籌款辦保後，王大陸約今日中午12時許離開法院，面對大批媒體包圍，他戴著黑色帽子、衣服，雙手合十說：「謝謝」。

藝人王大陸涉嫌教唆打Uber司機獲500萬元交保。（記者羅沛德攝）藝人王大陸涉嫌教唆打Uber司機獲500萬元交保。（記者羅沛德攝）

檢方昨以2人涉教唆傷害、違反個人資料保護法等罪嫌，王另涉使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，且2人均有逃亡、串滅證之虞，向法院聲押禁見。

藝人王大陸涉嫌教唆打Uber司機獲500萬元交保。（記者羅沛德攝）藝人王大陸涉嫌教唆打Uber司機獲500萬元交保。（記者羅沛德攝）

法官認為，游男涉犯刑法教唆傷害罪、個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪等罪嫌，犯嫌重大，有串滅證之虞，有羈押之必要，裁定羈押，並禁止接見通信。

至於王大陸，法官認為，他也涉刑法使公務員登載不實罪、教唆傷害罪、非公務機關非法利用個人資料罪等罪嫌，罪嫌重大，有逃亡、串證之虞。但考量經檢警二度搜索查扣相關事證，且共犯游男經裁定羈押禁見，串證、滅證之風險已降低，認無羈押之必要，裁定500萬元交保，並限制出境、出海及限制住居；對此，檢方表示將研議是否提出抗告。

據了解，王大陸去年4月18日叫Uber從台北市大安區現住地到信義區戶籍地，期間先認為連姓司機繞路而起一波口角，下車後發現鑰匙掉在車上，但車門打不開，王大陸狠敲車窗，再與連男二度起口角。

檢警懷疑，王大陸事後向富二代友人游翔閔告狀，游男透過關係找到連男，並撂人將司機打傷，據悉，被害者手腳雖有受傷，但並不嚴重；後來，檢警在偵辦王大陸「閃兵案」時從查扣的證物中發現此事，昨前往王、游住居處搜索，並拘提2人到案，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦，檢方訊後則依教唆傷害等罪嫌聲押，法院裁定王500萬交保、游收押禁見。

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