張震理平頭打點母親告別式！梁朝偉、韓星鄭雨盛跨海送花致哀

張翰、張震兄弟倆走在法師後方，張翰後方戴口罩的女子則為林利霏。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬影帝張震、哥哥張翰的母親趙欣然在2月11日病逝，享壽80歲，今天（5日）上午於台北二殯舉行告別式，張震理著平頭張羅母親後事，與弔唁者問候、擁抱。哥哥張翰也牽著最近才傳出罹癌的愛妻林利霏現身，表情哀戚。

張震、張翰在演藝圈工作多年，人緣甚好，奉花芳名錄上眾星雲集，包括王家衛、梁朝偉、劉嘉玲夫婦、張鈞甯、舒淇、馮德倫夫婦、許光漢等等，就連韓國影帝鄭雨盛都在列。張震過去曾與鄭雨盛一起合作拍片，從此結下好交情，張震只要到韓國就會致電給鄭雨盛，好好相聚。

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張國柱送花藍（圖左）送前妻趙欣然最後一程，奉花芳名錄（圖右）上眾星雲集，韓星鄭雨盛以「晚輩」身分送花籃。（記者胡舜翔攝）

趙欣然的告別式於台北市懷愛館景行樓舉行，會場布滿白色鮮花，還有紫色的花朵點綴，趙欣然的遺照戴著深色眼鏡、白色上衣，現場典雅莊重。大約上午11點半舉行家祭，包括張翰、林利霏夫婦及張震、莊雯如夫婦參與祭拜，趙欣然的前夫、演員張國柱則送上兩大花籃，寫上「欣登彼岸，桃李滿園」送別前妻。

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