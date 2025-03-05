王大陸若被列劣跡藝人！5部待播劇恐全泡湯

李康生今年2月在臉書透露，王大陸邀請《腹喜》夥伴一起吃火鍋，電影目前已進入後期。（翻攝自李康生臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕王大陸將事業中心放在中國，據悉目前他至少還有5部待播作品，其中一部還是與金馬影帝李康生合作，不過若是他被列為「劣跡藝人」，作品是否能播出將成為未知數。

王大陸因逃兵、教唆毆打運動等事件，形象一落千丈，為未來演藝之路蒙上一層黑影。從中國影視平台「豆瓣」的資訊來看，王大陸目前還有《吉屋》、《信·條》、《在不安的世界安靜地活》、《腹喜》及《無法饒恕》等等，另外九把刀搭檔柯震東的新片《功夫》，據傳王大陸將在其中客串一角。

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王大陸（右）跨年與《無法饒恕》的演員林保怡一同在香港欣賞煙火。（翻攝自王大陸IG）

劇集《信·條》在2023年11月開機，後製尚未完成，《吉屋》2024年6月開機，同樣後製中，《在不安的世界安靜地活》早在2020年在上海殺青，只是至今還沒播出。

王大陸演出的《吉屋》尚未播出。（翻攝自微博）

電影《腹喜》2024年底開拍，已經殺青，李康生今年2月還開心分享王大陸邀請他與周曉涵等人一起吃涮涮鍋的畫面。至於與香港影帝林家棟、林保怡合作的《無法饒恕》，港媒報導去年底到今年年初，王大陸都在香港拍攝，沒想到過隔幾個月，王大陸就出大事，令人不勝唏噓。

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