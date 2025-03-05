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中國禁片《蘇州河》非法猖獗！連導演婁燁都有8種盜版

《蘇州河》是許多影迷心中的藝文神片，其中周迅飾演的美人魚「美美」的落淚鏡頭更是經典中的經典。（前景娛樂提供）《蘇州河》是許多影迷心中的藝文神片，其中周迅飾演的美人魚「美美」的落淚鏡頭更是經典中的經典。（前景娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國導演婁燁去年以《一部未完成的電影》勇奪第61屆金馬獎最佳導演，其被文青奉為神片的經典之作《蘇州河》將於今年3月14日以4K修復高畫質版本於全台戲院上映。儘管《蘇州河》至今未能在中國上映，不過在中國的盜版市場十分熱賣，光是婁燁本人就擁有8種盜版版本。

《蘇州河》中賈宏聲飾演的馬達（右）與周迅飾演的牡丹（左）淒美的愛情故事打動不少觀眾。（前景娛樂提供）《蘇州河》中賈宏聲飾演的馬達（右）與周迅飾演的牡丹（左）淒美的愛情故事打動不少觀眾。（前景娛樂提供）

《蘇州河》的製片菲利浦泊拜（Philippe Bober）是在1998年9月首次見到婁燁，當時他原本是想參與婁燁電影《紫蝴蝶》的製作項目，沒想到無意間看見了《蘇州河》的半成品，被這個質樸、唯美又奇幻的作品深深打動，看見它更多的可能性，因此決定加入該片的後期製作。

之後，泊拜邀來了剪輯師卡爾里德（Karl Riedl）、配樂家約克萊茵伯格（Jörg Lemberg），讓《蘇州河》搖身一變，成為了一部歐陸合製作電影，增添了與同期電影完全不同的迷人色彩，並一舉在多個國際影展獲獎，包括2000年鹿特丹國際電影節的最佳影片老虎獎，只可惜至今未能在中國上映。泊拜稱，《蘇州河》可能是中國盜版DVD地下市場上最暢銷的影片之一，婁燁自己就擁有8種不同的盜版版本。

《蘇州河》不但入選2000年《TIME 時代雜誌》年度10大電影，還一舉捧紅周迅（右）與賈宏聲成為知名演員。（前景娛樂提供）《蘇州河》不但入選2000年《TIME 時代雜誌》年度10大電影，還一舉捧紅周迅（右）與賈宏聲成為知名演員。（前景娛樂提供）

事實上，當時婁燁與泊拜在業界都仍沒沒無聞，不過如今電影上映25年過去，不僅婁燁成為國際名導，泊拜亦成為世界聞名的重量級製片，代表作包括獲得坎城影展金棕櫚大獎《抓狂美術館》（The Square）以及奪下坎城影后的《小魔花》（Little Joe）等。此外，泊拜也是婁燁最新力作《一部未完成的電影》的監製，這是兩人繼《蘇州河》後暌違多年再次合作，並一舉奪下第61屆金馬獎最佳劇情片與最佳導演。

今年是《蘇州河》上映25週年，台灣戲院3月14日將迎來4K修復版上映。（前景娛樂提供）今年是《蘇州河》上映25週年，台灣戲院3月14日將迎來4K修復版上映。（前景娛樂提供）

泊拜表示，《蘇州河》不僅是婁燁最具代表性的影片之一，也是中國獨立電影現代性的經典之作，這部影片是婁燁個人以及他所代表的第六代導演的重要里程碑。此片當年以16釐米底片拍攝，後期製作則在德國完成，所有素材至今都在柏林得到完好保存，並於2021年在婁燁本人的監督下完成4K修復，婁燁盛讚這是一個美麗的修復版本。

《蘇州河（4K修復版）》故事講述送貨的馬達因緣際會接下了接送少女牡丹的工作，兩人日生情愫，然而馬達卻受朋友唆使綁架了牡丹，令牡丹絕望跳河。5年後，出獄的馬達在酒館遇見了一名和牡丹長得一模一樣的女子美美，美美對牡丹的事毫不知情，馬達則決心一定要找到牡丹⋯⋯。本片將於3月14日在全台上映，更多資訊請上前景娛樂官方臉書與IG查詢。

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