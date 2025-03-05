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江蕙演唱會遇難題！歌迷點歌用「這招」

江蕙復出開唱，歌迷心中有很多歌單想要聽她唱。（記者胡如虹攝）江蕙復出開唱，歌迷心中有很多歌單想要聽她唱。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕台語天后「二姐」江蕙復出開唱，歌迷心中有很多歌單想要聽她唱，只是《無．有》演唱會有260萬人搶票，搶票很難，如果想要點歌請二姐唱，就更是難上加難了！

二姐今年7月起將一連舉辦20場的《無．有》演唱會，她還沒有開唱，歌迷就已在討論演唱會的歌單，因為二姐唱紅的歌實在太多，除了《家後》、《把你攬牢牢》、《酒後心聲》這幾首是必唱的經典歌曲之外，每個歌迷想要聽二姐唱的歌都不一樣，已有許多歌迷寄信去主辦單位寬宏藝術點歌。

歌迷為了吸引二姐的注意，點歌花招百出，不少歌迷更是附上感人的小故事，希望能打動二姐點歌成功。前陣子就有一位歌迷寫信說阿公是行船人，阿嬤是二姐的忠實粉絲，年輕時常常等候行船的阿公回家，二姐的《愛人是行船人》完全唱出了阿嬤的心聲，如今阿公已過世，這次好不容易上網買到二姐演唱會的票，可以帶阿嬤去聽二姐唱歌，希望二姐能唱《愛人是行船人》一解阿嬤的相思情。

由於歌迷點的歌五花八門，各年代的歌都有，有些歌在二姐以前的演唱會上也從來沒有唱過，該如何滿足歌迷的點歌需求，也成了二姐《無．有》演唱會的一大難題，到目前為止，最後的歌單都還沒有確定。

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