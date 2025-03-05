王大陸涉嫌教唆打大 林智群嘆「人生如吃無敵星星」網熱烈迴響

藝人王大陸涉嫌非法「閃兵」，又爆出涉嫌教唆打Uber司機，律師林智群今天貼文感嘆，家境富裕、長得又帥，人生如同吃了無敵星星，卻未好好利用這個優勢，引發許多網友討論。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人王大陸昨因涉嫌毆打Uber司機被拘提到案；律師林智群表示，家境富裕、長得又帥，人生如同吃了無敵星星，卻未好好利用這個優勢。PO文曝光後引發許多網友討論，有網友直呼「哪裡帥，邪氣滿滿」、「他不帥」。

林智群今於臉書粉專發文，感嘆地說「長得很帥+爸爸有錢，人生基本上是吃了無敵星星。有的人可以好好運用這個優勢，有些人就是會用到爛掉」，通篇未指名王大陸，卻馬上引來網友迴響。

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PO文曝光後，許多網友相繼留言表達不同看法，有人說「我懷疑你在臭王大陸」、「他不帥」、「真的是滿手好牌打到爛......嘖嘖」、「真巧，中國待久了的藝人最近都有牽扯類似案件」、「哪裡帥？長得邪門說話聲調讓人不舒服」，還有網友理性回應「資源是給你善用的，不是給你濫用的」、「覺得他不帥，也沒有家世好的那種教養與氣質。司機真的好慘，只開得起破車，卻成為挨打的理由」。

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