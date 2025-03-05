晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王大陸教唆毆打司機！ 「小粉紅不挺了」中國警察開轟：暴力需嚴懲

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星王大陸日前涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭警方逮捕，引起兩岸網友熱議，當時還有小粉紅為他聲援。然而，他昨（4日）再爆出，涉殺人未遂被送辦，對此，中國網友不再支持，就連中國警察秦咏鳴也在微博發文痛轟，「暴力行為需依法嚴懲。」

王大陸涉嫌找人痛毆司機。（資料照）王大陸涉嫌找人痛毆司機。（資料照）

秦咏鳴昨天在微博提及王大陸涉案一事，指出若事件屬實，無論身分如何，「暴力行為需依法嚴懲」，且公眾人物更要以身作則，任何不滿應該透過合法途徑解決，而非訴諸私力。

此外，秦咏鳴提醒民眾，法律是底線，糾紛面前，拳頭不是答案，法律才是準繩，任何人都沒有權力凌駕於規則之上，強調公眾人物的影響力越大，社會責任就越大，言行失范不僅損害個人形象，還可能導致傳遞錯誤價值觀。

秦咏鳴認為，服務業難免產生摩擦，「代溝、投訴或報警才是正確選擇」，以暴制暴只會激化矛盾。他呼籲，事件仍在調查中，大眾應理性看待，避免輿論審判。

中國警察秦咏鳴發文評論王大陸涉案。（翻攝自微博）中國警察秦咏鳴發文評論王大陸涉案。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中