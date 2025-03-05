王大陸教唆毆打司機！ 「小粉紅不挺了」中國警察開轟：暴力需嚴懲

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星王大陸日前涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭警方逮捕，引起兩岸網友熱議，當時還有小粉紅為他聲援。然而，他昨（4日）再爆出，涉殺人未遂被送辦，對此，中國網友不再支持，就連中國警察秦咏鳴也在微博發文痛轟，「暴力行為需依法嚴懲。」

王大陸涉嫌找人痛毆司機。（資料照）

秦咏鳴昨天在微博提及王大陸涉案一事，指出若事件屬實，無論身分如何，「暴力行為需依法嚴懲」，且公眾人物更要以身作則，任何不滿應該透過合法途徑解決，而非訴諸私力。

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此外，秦咏鳴提醒民眾，法律是底線，糾紛面前，拳頭不是答案，法律才是準繩，任何人都沒有權力凌駕於規則之上，強調公眾人物的影響力越大，社會責任就越大，言行失范不僅損害個人形象，還可能導致傳遞錯誤價值觀。

秦咏鳴認為，服務業難免產生摩擦，「代溝、投訴或報警才是正確選擇」，以暴制暴只會激化矛盾。他呼籲，事件仍在調查中，大眾應理性看待，避免輿論審判。

中國警察秦咏鳴發文評論王大陸涉案。（翻攝自微博）

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