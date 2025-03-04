賈永婕氣炸！公開丈夫及好友「背叛鐵證」 撂狠話：祝你幸福

賈永婕（左）與德杰建設少東王兆杰結婚逾22年。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕接任台北101董事長逾半年，同時也擁有模特兒、節目主持人、婚紗品牌創業家、業餘三鐵及滑雪運動愛好者等多重身分，她無畏酸民惡意批評，依舊正能量，豈料近日卻赫見遭丈夫背棄的鐵證，氣得她脫口撂下狠話「祝你幸福」。

賈永婕嫁給德杰建設少東王兆杰逾22年，夫妻倆熱愛運動成痴，除了到各國參加路跑，每年也會飛赴日本參加「日本滑雪中毒者」。不過，賈永婕今年遭丈夫背棄獨留在台灣，因此作勢賭氣撂狠話，「敢給我一個人去滑雪，最好很好玩啦！祝你幸福啦！誰傳滑雪照片給我，我就封鎖你，人家也要滑雪啦，森七七！」

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賈永婕同時遭丈夫（右起）、好友王仁甫與季芹夫妻背棄赴日本滑雪。（翻攝自臉書）

豈料，賈永婕不但遭丈夫背棄，同時也被2名好友背叛，她曬出鐵證照片憤喊，「我說可以去是有禮貌，你真的去了就是沒禮貌，還有兩個背叛我的朋友！」然而，這2名好友竟是王仁甫與季芹夫妻，3人同時拋下她赴日本開心滑雪還合影留念，讓她頓時好氣又好笑直喊「切八段！」、「那對夫妻一直打電話鬧我，就是很討厭！」一席話逗樂了所有粉絲及網友。

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