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娛樂 最新消息

王仁甫、季芹喜曝新身分！赴日考照晉升「芹仁」滑雪指導員

季芹、王仁甫與好友赴日考取滑雪指導員證照。（翻攝自臉書）季芹、王仁甫與好友赴日考取滑雪指導員證照。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈銀色夫妻檔王仁甫與季芹今（17日）在社群捎來喜訊，夫妻倆成功考取了日本SIA國際認證的滑雪指導員證照，正式進軍滑雪教學領域，成為「芹仁滑雪指導員」。

季芹透露一開始學習滑雪時，經歷無數次的摔倒和失敗讓她差點放棄，甚至一度決定「封板」，不再接觸滑雪。最後在好友的弟弟，也是教練和老闆的賈永謙指導下重新找回信心，逐步克服恐懼，成功掌握了不同路段的控板技巧。

季芹、王仁甫夫妻倆成功考照當「芹仁」滑雪指導員。（翻攝自臉書）季芹、王仁甫夫妻倆成功考照當「芹仁」滑雪指導員。（翻攝自臉書）

季芹提到嚴謹的雕琢每個動作和細節，如何安全的指導學生並且同理初學者都是考試的一部分，而他們遇到的日籍考官技術高超又可愛，也好在有中文翻譯，讓他們可以無障礙的考試。

她感性表示：「學滑雪的過程真的很痛苦，跌倒過很多次，但撐過來的那一刻，滑雪的快樂真的屬於你自己了。」兩人也興奮地宣布：「大家好，我們又多了一個新身份－芹仁滑雪指導員！」

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